Sigue la primavera inestable en Catamarca

Catamarca tendrá este jueves marcado por la presencia de tormentas aisladas desde la madrugada y hasta la noche, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones previstas indican que para cada uno de los períodos del día se estima una probabilidad de precipitaciones que no superará el 40%. De esta manera, se anticipa un día nuevamente marcado por la inestabilidad.

Las temperaturas

En cuanto a los registros del termómetro, el registro del SMN muestra variaciones a lo largo del día. Durante la madrugada se registraron 17 grados, mientras que por la mañana la temperatura descenderá a 16 grados.

Ya para la tarde el SMN pronostica el valor máximo con una temperatura de 26 grados. Posteriormente, en el final del día, el registro previsto será de 20 grados. La evolución térmica estará acompañada por las condiciones de inestabilidad anunciadas para todo el jueves.

¿Qué va a pasar con el viento?

El pronóstico también establece variaciones en la intensidad y la dirección predominante del viento. Para las primeras horas se esperan velocidades mínimas con dirección predominante del Sudoeste (SO).

Por la tarde, cambiará de dirección al Nordeste (NE) y alcanzará velocidades de entre 7 y 12 km/h. Durante la noche, continuará desde ese mismo sector, pero aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h. En cuanto a las ráfagas, no se consignan velocidades específicas.