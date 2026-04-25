Sin azúcar ni horno: cómo hacer un flan saludable con 4 ingredientes y en pocos minutos

Cada vez más personas buscan opciones dulces que sean rápidas, livianas y que no impliquen pasar horas en la cocina. En ese contexto, las recetas "fit" ganan terreno, sobre todo cuando combinan practicidad con buenos valores nutricionales.

Una de las versiones que se volvió tendencia es el flan exprés al microondas, una preparación simple que se hace en taza y en apenas unos minutos. La propuesta fue compartida por la creadora de contenido @pulicocina, quien lo define como "el postre saludable ideal para cuando querés algo dulce, sin complicarte".

Según explica, se trata de una opción sin azúcar, baja en hidratos y con buen aporte de proteínas, lo que la convierte en una alternativa interesante tanto para después de entrenar como para calmar antojos sin salir de una alimentación equilibrada.

No requiere horno ni azúcar, se hace en pocos minutos y solo necesitás cuatro ingredientes. (Video: Instagram / @pulicocina)

Lo que destaca de esta preparación es que no requiere horno, ni técnicas complejas, ni ingredientes difíciles de conseguir. Además, se puede adaptar fácilmente: admite leche vegetal y también distintas opciones de endulzantes.

Ingredientes

1 huevo grande

½ taza (120 ml) de leche descremada (o vegetal)

1 cucharadita de edulcorante (o 2 cucharadas de azúcar, opcional)

½ cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

Mezclar todos los ingredientes directamente en una taza apta para microondas. Llevar a potencia máxima durante 2 minutos. Para evitar que rebalse, cocinar en intervalos de 30 segundos, pausando brevemente entre cada uno. Si el centro queda líquido, sumar unos segundos más de cocción. Dejar enfriar y llevar a la heladera al menos una hora antes de consumir.

Podés agregarle una cucharada de dulce de leche sin azúcar para combinar los sabores del flan o sumarle frutas a tu antojo como un plus nutricional.

Por qué suma a una alimentación equilibrada

Más allá de lo fácil que es, este tipo de recetas refleja una tendencia clara: adaptar los clásicos a versiones más livianas sin resignar sabor. En este caso, el huevo aporta proteínas, mientras que la leche suma calcio y otros nutrientes esenciales.

Además, al no llevar azúcar, o permitir reducirla, se vuelve una gran alternativa para quienes buscan controlar el consumo de dulces sin eliminarlos por completo.