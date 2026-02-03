  • Dólar
Sin horno: cómo hacer mousse de limón con leche de coco en 15 minutos

Rápida, liviana y sin complicaciones, esta versión de mousse de limón se prepara en pocos pasos, no requiere cocción y combina la cremosidad de la leche de coco con una base crocante de galletitas trituradas.

3 Febrero de 2026 08.55

Esta receta de mousse de limón en 15 minutos propone una alternativa práctica y más liviana al postre clásico. Se prepara con leche de coco como base, no necesita horno ni batidos prolongados y se resuelve con ingredientes simples que suelen estar a mano.

La leche de coco aporta una textura suave y untuosa, mientras que el limón suma frescura y equilibrio. En tanto, las galletitas trituradas funcionan como base crocante, aportando contraste de textura y un toque dulce que completa el conjunto.

Es una opción ideal para meriendas, postres improvisados, encuentros informales o para quienes buscan alternativas veganas y sin cocción, sin resignar sabor ni cremosidad.

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 400 ml de leche de coco
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 100 g de galletitas integrales trituradas
  • Endulzante a gusto (azúcar, miel o edulcorante)

Opcional para decorar:

  • Ralladura de limón extra
  • Galletitas trituradas y
  • Frutos rojos

Paso a paso

  1. En un bol, mezclar la leche de coco con el jugo y la ralladura de limón hasta integrar bien y lograr una textura homogénea.
  2. Agregar el endulzante a gusto y batir suavemente para incorporar aire y darle mayor cremosidad.
  3. En vasos o copas individuales, colocar una primera capa de galletitas trituradas.
  4. Verter la mezcla de mousse de limón sobre la base.
  5. Llevar a la heladera unos minutos si se desea una consistencia más firme.
  6. Decorar a gusto antes de servir con ralladura de limón, más galletitas o frutos rojos.

Trucos para que salga perfecta

  • Ajustar el dulzor según la acidez del limón y el tipo de leche de coco: algunas ya vienen endulzadas.
  • Triturar las galletitas hasta obtener un grano parejo, para que la base quede uniforme y fácil de comer.
  • Para una mousse más firme, usar leche de coco bien fría y dejar reposar unos minutos más en heladera.

Variaciones posibles

  • Cambiar las galletitas integrales por de vainilla, avena o sin gluten.
  • Sumar semillas o frutos secos en la base para más textura.
  • Agregar unas gotas de extracto de vainilla o coco rallado para intensificar el aroma.
