Sin restricciones y con horario de corrido, se podrá visitar los cementerios

El secretario de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de la Capital, Martín Barrionuevo, en diálogo con Radio Soft, confirmó que se permitirá el acceso a las familias, sin tener en cuenta la terminación del documento. Esta medida será excepcional por el Día de los Fieles Difuntos, el próximo lunes 2 de noviembre.

El funcionario explicó que regirán los horarios con lo que se trabajó cuando fue el Día de la Madre, es decir, de 7 a 19. Y pidió a la ciudadanía cumplir con las medidas de prevención, alcohol y barbijo. Además, comentó que en el ingreso estará el puesto sanitario, donde se tomará la temperatura, y el personal afectado para trabajar ese día será el encargado de limpiar de forma permanente partes que son habituales y comunes de tocar.

“Vamos a trabajar con todo el protocolo y esos recaudos necesarios y el distanciamiento social. También es importante que todos cumplan con las medidas sanitarias para no correr ningún riesgo”, manifestó.



Puesto de flores

Por otra parte, Barrionuevo señaló que los puestos ubicados en las adyacencias deberán cumplir con los protocolos como lo vienen haciendo, y aclaró que ya todos conocen el procedimiento sanitario y manejan correctamente el protocolo.

“Desgraciadamente, nos toca una parte afectuosa de todos, lo que es perder un ser querido y, sobre todo, ir a visitarlo ahí es una parte muy penosa y la gente lo toma como de otra manera, hemos tenido muy buena respuesta de la gente, que colabora con todo, está acompañando, cumpliendo con las medidas sanitarias”, expresó.



Coronavirus

En ese contexto, el funcionario explicó que por el protocolo para sepultar a pacientes que fallecieron con Covid-19 que estableció el COE, el Cementerio Municipal no puede brindar este servicio por cuenta propia, sino que trabaja en colaboración con otro cementerio.

“No tenemos la forma para este tipo de situaciones, que va bajo tierra o si no se lo crema por fallecimiento de Covid-19, pero tenemos la colaboración de la gente del Cementerio Virgen del Valle, que pusieron a disposición el horno de cremación y no cobran absolutamente nada, tiene también fosa en caso de que vaya bajo tierra”, declaró.

En otro orden de cosas, el funcionario se refirió a las obras de ampliaciones. “Tenemos aproximadamente entre 40 y 50 defunciones mensuales, esos son los valores, estamos haciendo nichos nuevos en el fondo. También se hizo una galería filtrante porque se acumulaba mucho el agua. Calculamos que en enero estaríamos largando la ampliación hacia el sector este”, dijo.



Nuevo cementerio

Por último, Barrionuevo confirmó que con el intendente capitalino (Gustavo Saadi) ya se está buscando un lugar para construir un nuevo cementerio y en el 2021 habrá venta de terrenos para la construcción del mausoleo.

También se informó que el lunes, por el asueto, habrá recolección de residuos de forma extraordinaria, priorizando los sectores donde hay más afluencia de gente, hospital, casco céntrico y cementerio.