Sismo con epicentro en Salta, se sintió en parte del Oeste catamarqueño

Un sismo de magnitud 4,3 se registró durante la noche del martes 6 de octubre en la provincia de Salta y fue percibido también en distintos puntos de Catamarca y Tucumán, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento se produjo a las 23:41:23 del martes 6 de octubre, según el tiempo local consignado por el organismo nacional, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros.

El epicentro fue ubicado en territorio salteño, aunque su cercanía con el Oeste de Catamarca permitió que el movimiento fuera percibido en parte de la provincia. De acuerdo con los datos difundidos por el INPRES, el punto se encontraba:

71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, Catamarca.

74 kilómetros al oeste de Cafayate, Salta.

77 kilómetros al sudeste de Incahuasi, Salta.

Las coordenadas correspondientes al epicentro fueron -25.986 de latitud y -66.702 de longitud. El reporte también precisa el horario del fenómeno en tiempo GMT: 7 de octubre de 2026 a las 02:41:23.

Santa María estuvo entre las zonas donde fue percibido

La cercanía del epicentro con el territorio catamarqueño hizo que el movimiento fuera percibido en Santa María y alrededores, de acuerdo con el reporte del organismo nacional.

El INPRES utilizó la escala de Intensidad Mercalli Modificada para describir los efectos registrados en los distintos lugares donde fue sentido. La mayor intensidad informada correspondió a Tacuil, en Salta, donde alcanzó los niveles III a IV. En ese lugar, el movimiento fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo y también se registró oscilación de objetos colgantes.

La percepción fue menor en otros puntos de la región. El sismo también fue sentido en:

Molinos, Salta.

Cafayate, Salta.

El Bañado, Tucumán.

San Miguel de Tucumán, Tucumán.

Santa María, Catamarca.

De esta manera, aunque el epicentro estuvo localizado en Salta, la onda sísmica alcanzó distintos puntos de las provincias vecinas y llegó hasta sectores del Oeste catamarqueño.

Catamarca tembló en la madrugada

La actividad sísmica en la región tuvo además otro registro durante la madrugada del miércoles. Catamarca tembló nuevamente a las 01:54, ya en las primeras horas del miércoles 7 de octubre. Según el reporte consignado por el organismo nacional, este segundo movimiento tuvo una intensidad de 3 grados y una profundidad de 145 kilómetros.

El epicentro de este movimiento fue localizado en territorio catamarqueño, en una zona próxima a distintos puntos del departamento Belén y del Oeste provincial. De acuerdo con los datos proporcionados, el epicentro se ubicó:

45 kilómetros al oeste de Belén.

53 kilómetros al norte de Tinogasta.

91 kilómetros al sur de Culampajá.

Este registro se produjo pocas horas después del sismo de magnitud 4,3 localizado en Salta. Los datos consignados corresponden a movimientos registrados en horarios diferentes y con características técnicas también diferentes, particularmente en cuanto a su profundidad.