El sistema de la Tarjeta SUBE interrumpirá temporalmente varios de sus servicios durante la mañana del próximo domingo 22 de noviembre, como consecuencia de una actualización programada que se desarrollará durante un período de 12 horas. Según el cronograma informado oficialmente, las tareas comenzarán a las 0 y se extenderán hasta las 12, momento en el que está prevista la reanudación de las operaciones afectadas.

La medida tendrá impacto sobre diferentes herramientas que los pasajeros utilizan habitualmente para administrar sus tarjetas y gestionar los pagos del transporte público. Durante ese lapso no será posible comprar ni acreditar cargas, consultar los saldos mediante los canales afectados o acceder a distintas plataformas digitales vinculadas con el sistema. También permanecerán suspendidos otros servicios de atención e información.

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, los trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema SUBE. La actualización alcanzará tanto las operaciones presenciales como las electrónicas, por lo que se verá limitada la posibilidad de realizar gestiones habituales durante el horario establecido.

Ante esta situación, la recomendación oficial consiste en anticipar las operaciones necesarias para evitar inconvenientes durante la mañana del domingo. En particular, se aconseja realizar las recargas antes del inicio de las tareas, de manera que los usuarios dispongan del dinero suficiente para afrontar sus desplazamientos mientras permanezcan interrumpidos los servicios.

Qué servicios estarán suspendidos durante las 12 horas

La actualización programada afectará distintas modalidades de operación y consulta de SUBE. Los usuarios deberán tener en cuenta que, desde la medianoche del sábado al domingo y hasta el mediodía del 22 de noviembre, no estarán disponibles varias de las herramientas utilizadas para cargar dinero, verificar saldos y obtener información sobre el funcionamiento del transporte.

Entre los servicios que permanecerán interrumpidos se encuentran:

Recargas: no se podrán comprar cargas ni acreditar dinero en las tarjetas SUBE.

Aplicación SUBE: la plataforma no estará disponible durante el período de actualización.

Consultas de saldo: los usuarios no podrán verificar el crédito mediante los canales afectados.

Sitio web oficial: permanecerá suspendido el acceso a la página de SUBE.

Atención telefónica: tampoco estará disponible este canal de comunicación.

Aplicación Cuándo SUBO: se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real, una herramienta que permite conocer la ubicación de las unidades.

La interrupción de estas prestaciones implica que los pasajeros no podrán recurrir a los canales habituales para resolver determinadas gestiones durante las horas de mantenimiento. Por ese motivo, será importante verificar previamente el dinero disponible en las tarjetas y realizar cualquier operación pendiente antes de la medianoche.

La suspensión tendrá un alcance temporal y estará vinculada exclusivamente al desarrollo de los trabajos técnicos previstos. La finalización está programada para las 12 del domingo, cuando deberán restablecerse los servicios afectados.

Cómo se podrá viajar durante la interrupción

A pesar de las limitaciones para realizar recargas y consultas, desde SUBE aclararon que el transporte público continuará funcionando normalmente para quienes tengan saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales.

Esto significa que la actualización no impedirá utilizar los medios de transporte ni pagar los pasajes con dinero que ya se encuentre acreditado. La restricción estará concentrada en las operaciones de carga, consulta y atención, pero no alcanzará al uso de las tarjetas que cuenten con crédito suficiente.

En este contexto, el organismo recordó que las tarjetas SUBE permiten cargar hasta $40.000, un monto que los usuarios podrán tener en cuenta al momento de organizar sus gastos de transporte antes de que comience la interrupción.

La recomendación es anticipar las recargas y comprobar que el saldo disponible resulte suficiente para cubrir los viajes previstos durante la mañana. De esa manera, quienes utilicen habitualmente colectivos y subtes podrán mantener sus desplazamientos sin depender de las operaciones que estarán temporalmente suspendidas.

Las alternativas de pago que seguirán disponibles

Para los pasajeros que no tengan saldo suficiente en SUBE o que prefieran utilizar otras modalidades de pago, continuarán disponibles diferentes alternativas habilitadas en colectivos y subtes.

Entre ellas se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, que permiten abonar los viajes mediante la tecnología correspondiente. También podrán utilizarse dispositivos con tecnología NFC, como celulares asociados a esas tarjetas bancarias.

Otra de las opciones disponibles será el pago mediante códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas para el transporte público. Esta modalidad permitirá realizar el pago del pasaje utilizando aplicaciones compatibles, sin necesidad de efectuar una recarga de SUBE durante el período de mantenimiento.

Las alternativas informadas comprenden:

Tarjetas de débito Visa y Mastercard sin contacto.

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard sin contacto.

Tarjetas prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Celulares y otros dispositivos compatibles con tecnología NFC, asociados a las tarjetas habilitadas.

Códigos QR de billeteras electrónicas autorizadas para pagar el transporte público.

En el caso de los pagos mediante NFC, será necesario contar con un dispositivo asociado a una tarjeta Visa o Mastercard habilitada para esa modalidad. Por su parte, quienes opten por los códigos QR deberán utilizar billeteras electrónicas que permitan específicamente abonar viajes en el transporte público.

De esta manera, las opciones bancarias y digitales continuarán ofreciendo alternativas para quienes necesiten trasladarse durante las horas en las que no se podrán realizar operaciones habituales de SUBE.