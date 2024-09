Suspenden a comercio por incumplir con el One Shot Plus

El Ministerio de Economía de la provincia decidió suspender temporalmente la promoción Días de Ensueño (One Shot Plus) en un comercio de la ciudad Capital a partir de incumplimientos en el reglamento del programa.

El Programa Días de Ensueño, una iniciativa tripartita entre el Gobierno de la Provincia, el Banco Nación y el sector privado representado por la Federación Económica y la Unión Comercial, vigente desde 2018, aumentó su notoriedad a partir de su actualización a lo que refiere a la acción promocional One Shot Alimentos y su versión One Shot Plus desde finales de julio a través de la plataforma MODO, donde se incluyó tanto el uso de las tarjetas de crédito como las tarjetas de débito.

Alertados por los beneficiarios de algunos comportamientos oportunistas por parte de algunos de los comercios adheridos, es que en la nueva edición del One Shot Plus de agosto, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor realizó un relevamiento en comercios adheridos, en la semana previa y durante el One Shot. A su vez, se realizó una campaña de difusión de los canales que cuenta el consumidor para presentar denuncias ante comportamientos que considere lesivos a sus beneficios previstos por el programa.

Los resultados del operativo de Defensa del Consumidor fueron, en general, de un buen nivel de cumplimiento de los aspectos regulados como a lo referente al reglamento del Programa Días de Ensueño, no obstante, se detectaron algunos comportamientos no esperados. Sumado a esto, los catamarqueños hicieron llegar sus reclamos mediante los canales digitales habilitados.

Es por estas razones que se decidió suspender temporalmente el programa Días de Ensueño en los dos locales del comercio Fiambrissima, ya que reiteró acciones que no van en tono con el reglamento del programa. Estas acciones se realizan a los fines de preservar el espíritu del programa, que es el de apoyar a los comercios locales como también dar un alivio a los bolsillos de los consumidores catamarqueños.