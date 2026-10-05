Temporada alta: Catamarca registró siete incendios forestales durante el fin de semana

La provincia de Catamarca atravesó tres jornadas críticas en materia ambiental y de seguridad forestal. Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, se registraron siete incendios forestales en diversos puntos de la geografía provincial, requiriendo la intervención inmediata de la Dirección de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales junto con otros organismos de respuesta ante emergencias.

La seguidilla de focos afectó zonas estratégicas de los departamentos Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Belén, movilizando amplios contingentes de personal capacitado y un importante despliegue de recursos técnicos de origen terrestre y aéreo para evitar daños de mayor magnitud en los ecosistemas locales.

Los focos y las zonas afectadas

El desarrollo de los incendios comenzó el viernes con tres eventos simultáneos que encendieron las alarmas de los brigadistas en distintas jurisdicciones:

Valle Viejo (Santa Rosa): Se registró un incendio forestal que afectó una superficie total de 0,5 hectáreas.

Valle Viejo (El Portezuelo): Las llamas avanzaron sobre un área de 1,3 hectáreas antes de ser contenidas por los equipos de emergencia.

Belén (Los Nacimientos): Se desató un tercer foco ígneo, cuya superficie afectada aún no ha sido determinada por los peritos en el lugar.

La actividad continuó el sábado con dos nuevos focos de gran complejidad técnica, obligando a intensificar las maniobras de contención:

Capital (La Aguada): Se detectó un siniestro de proporciones donde fue necesario desplegar medios aéreos para reforzar las tareas de combate sobre el terreno. La extensión del área dañada se mantiene actualmente en proceso de evaluación.

Fray Mamerto Esquiú (San Antonio): Un incendio de menor escala dañó una superficie de 0,17 hectáreas antes de ser neutralizado por las cuadrillas de respuesta.

Monitoreo aéreo

Durante la jornada del domingo, la estrategia de combate se concentró en la consolidación de las áreas afectadas. Brigadistas de la provincia se trasladaron nuevamente hacia el sector de La Aguada para concretar tareas específicas de monitoreo e inspección mediante helitransporte.

En el marco de estas operaciones, los medios desplegados por el Sistema Nacional para el Manejo del Fuego (SNMF) resultaron determinantes para neutralizar la actividad residual en las zonas de difícil acceso:

Avión hidrante del SNMF: Utilizado para realizar descargas directas de agua durante los momentos de mayor intensidad del fuego el día sábado.

Helicóptero del SNMF: Empleado tanto para el traslado de personal como para realizar un disparo de precisión sobre un punto caliente detectado en el área de La Aguada durante el monitoreo del domingo.

Valle Viejo (Cuestecilla de El Portezuelo): En el cierre del domingo, alrededor de las 19, se declaró un nuevo incendio donde intervino de urgencia una autobomba Astra 5005, quedando su superficie afectada sin determinar.

Estadísticas provinciales

El balance consolidado por las autoridades provinciales da cuenta de la magnitud que viene alcanzando la temporada de incendios en el territorio catamarqueño. Con las intervenciones sumadas durante este último fin de semana, la Dirección de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales computa un total acumulado de:

Total de incendios registrados: 284 incendios en toda la provincia de Catamarca.

Superficie total acumulada: 5.937,5 hectáreas afectadas por la acción del fuego.

Las tareas de respuesta por parte de los organismos provinciales y nacionales continúan desarrollándose de manera permanente mediante la articulación del trabajo de las brigadas y el uso coordinado de los recursos terrestres y aéreos disponibles, adaptando las maniobras a las características específicas y requerimientos de cada siniestro.