El ciclo audiovisual Terror en el Valle continúa ampliando su recorrido por festivales y espacios dedicados al cine de género en Argentina. Luego de su participación en la Muestra Federal de Cine de Terror de Oberá, en la provincia de Misiones, la propuesta catamarqueña llegará al Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), donde tendrá presencia con dos cortometrajes seleccionados para integrar su programación.

Las producciones elegidas son Vale 4, dirigida por Adrián Núñez, y Nicasio en la Oscuridad, de Diego Yapur. Ambas obras tendrán su proyección el próximo sábado 28 de noviembre, a las 16 horas, en el marco de un encuentro cinematográfico que reúne producciones nacionales e internacionales vinculadas con el terror, el fantástico y el cine bizarro.

La participación representa una nueva instancia de circulación para las producciones vinculadas con Terror en el Valle, un ciclo que nació con el objetivo de ofrecer espacios de exhibición a películas y cortometrajes de distintos orígenes y que, con el paso del tiempo, fue ampliando sus propuestas y ámbitos de participación.

La selección de dos trabajos catamarqueños para el BARS permite incorporar estas realizaciones a la programación de un festival especializado en el género, en el que confluyen realizadores y públicos interesados en diferentes expresiones del cine fantástico y de terror.

Buenos Aires Rojo Sangre, un espacio histórico para el cine fantástico

El Buenos Aires Rojo Sangre es el festival más antiguo de cine fantástico de Latinoamérica. Su historia comenzó en el año 2000, cuando nació como una muestra de cine independiente, y posteriormente se consolidó como un espacio de exhibición y encuentro para realizadores y espectadores interesados en las producciones de género.

A lo largo de su trayectoria, el BARS construyó un ámbito dedicado particularmente al cine de terror, fantástico y bizarro, con la participación de producciones nacionales e internacionales. Su programación reúne distintas propuestas audiovisuales que encuentran en este espacio una oportunidad para llegar a públicos interesados en estas expresiones cinematográficas.

En ese contexto se inscribe la participación de Terror en el Valle, que llegará al festival con dos historias de características diferentes, pero vinculadas por su exploración de los recursos narrativos propios del género.

La presencia de Vale 4 y Nicasio en la Oscuridad dentro de la programación del encuentro permitirá que las producciones dirigidas por realizadores catamarqueños formen parte de una nueva instancia de exhibición fuera de la provincia.

Vale 4: una partida de truco atravesada por el peligro

Uno de los cortometrajes seleccionados es Vale 4, dirigido por Adrián Núñez, una producción cuya historia se desarrolla en un bar de pueblo y tiene como punto de partida un desafío que adquiere características inquietantes.

La trama presenta a un lugareño que acepta participar de una partida de truco de altas apuestas propuesta por un enigmático hacendado. Lo que inicialmente aparece como un juego termina revelando peligros que el protagonista no advierte al momento de aceptar el desafío. El relato utiliza una situación reconocible, como una partida de cartas en un establecimiento de pueblo, para desarrollar una historia en la que las apuestas y el misterio alrededor del hacendado adquieren protagonismo. La tensión se construye a partir de la decisión del lugareño de participar sin conocer los riesgos que esconde el juego.

La producción cuenta con las actuaciones de Oscar Nemeth y Fernando Corrales, junto a Silvia Pérez y Julio Andrada Cativa, quienes integran el elenco de esta realización.

La selección de Vale 4 para el Buenos Aires Rojo Sangre incorpora a la programación una historia que combina elementos de la vida cotidiana con situaciones vinculadas al suspenso y al peligro, dentro de una propuesta cinematográfica asociada al cine de género.

Nicasio en la Oscuridad: la culpa y la desesperación

La segunda producción catamarqueña seleccionada es Nicasio en la Oscuridad, dirigida por Diego Yapur. En este caso, la historia se concentra en un hombre atravesado por la culpa y la desesperación, que emprende una huida que progresivamente se transforma en un recorrido por su propia conciencia.

El planteo narrativo propone un desplazamiento que va más allá de una fuga: el protagonista comienza una huida marcada por su situación emocional, pero ese recorrido termina convirtiéndose en una experiencia vinculada con su interioridad.

La culpa y la desesperación constituyen los elementos centrales de la historia, que desarrolla una búsqueda narrativa en torno a la conciencia del personaje y a las circunstancias que atraviesan su recorrido.

El elenco está integrado por Iván Contreras, Julia Tiraboschi, Luciana Jerez, Aldo Peralta, Juan Pablo Navarro y Gabriela Gachy Cabrera. De esta manera, Nicasio en la Oscuridad aporta una segunda mirada dentro de la selección de Terror en el Valle, con una historia centrada en los conflictos internos de un personaje y en la transformación de su huida en un recorrido por su propia conciencia.

Terror en el Valle: una propuesta que nació en Poncho Audiovisual

Terror en el Valle es un ciclo audiovisual no competitivo que surgió con el propósito de generar espacios de exhibición para películas y cortometrajes de terror, ciencia ficción y fantasía. Su convocatoria comprende producciones de origen local, regional, nacional e internacional.

La iniciativa tuvo sus primeros pasos como una sección de cine de terror dentro de Poncho Audiovisual, en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. A partir de esa experiencia inicial, el proyecto fue ampliando sus espacios y propuestas, consolidando un recorrido que le permitió participar en diferentes instancias de exhibición.

Su carácter no competitivo define una propuesta orientada a dar pantalla a realizaciones audiovisuales y favorecer la circulación de contenidos vinculados con los géneros que integran su programación.

El crecimiento de la iniciativa también se refleja en su participación en encuentros fuera de Catamarca. Primero fue su presencia en la Muestra Federal de Cine de Terror de Oberá, Misiones, y ahora su llegada al Buenos Aires Rojo Sangre con dos cortometrajes seleccionados.

La organización y el nuevo espacio de exhibición

La organización de Terror en el Valle está a cargo de la Dirección de Desarrollo Cultural y el equipo de Cine Móvil Catamarca, organismos dependientes de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia.

Desde esa estructura se impulsa una propuesta que busca dar visibilidad a producciones audiovisuales de distintos ámbitos y ampliar las oportunidades de exhibición para el cine de terror, ciencia ficción y fantasía.

La llegada al BARS suma una nueva instancia dentro de ese recorrido, con la incorporación de dos realizaciones catamarqueñas a la programación de uno de los encuentros históricos del cine fantástico latinoamericano.

La participación de Vale 4, de Adrián Núñez, y Nicasio en la Oscuridad, de Diego Yapur, tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 16 horas. Ambas producciones representarán al ciclo audiovisual en un festival que, desde su nacimiento en el año 2000, se consolidó como un espacio de encuentro para realizadores y públicos vinculados con el cine de género.

Así, Terror en el Valle continuará su recorrido por escenarios nacionales, llevando dos historias realizadas por equipos catamarqueños a una nueva instancia de exhibición dentro del circuito especializado en cine de terror y fantástico.