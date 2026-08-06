Tras un intenso operativo, las autoridades lograron contener el incendio en El Rodeo

Luego de intensos trabajos desarrollados desde horas de la mañana, los distintos organismos del Gobierno provincial y la Municipalidad de El Rodeo lograron contener los focos ígneos que azotaron la localidad veraniega. La respuesta se desplegó mediante un operativo conjunto que permitió enfrentar una situación compleja, marcada por condiciones meteorológicas adversas y un escenario que exigió coordinación permanente entre las distintas instituciones involucradas.

Las tareas fueron dirigidas desde el terreno, con una planificación constante y un seguimiento en tiempo real de la evolución del incendio. Como parte de ese dispositivo, se instaló en El Rodeo una base operativa de Protección Civil, desde donde se realizó el monitoreo satelital del comportamiento del fuego y se suministró información permanente para la toma de decisiones durante todo el operativo.

Este trabajo fue complementado con los datos técnicos aportados por el área técnica de Bomberos Voluntarios de San Fernando del Valle de Catamarca "Halcones de Fuego", cuya información permitió fortalecer el análisis de la situación y respaldar las acciones implementadas por los equipos desplegados en la zona.

Condiciones adversas que condicionaron el operativo

Uno de los principales desafíos enfrentados durante la emergencia estuvo relacionado con las condiciones climáticas. La presencia de fuertes vientos, un ambiente Zonda y la baja visibilidad impidieron el empleo de medios aéreos para combatir el incendio.

Ante ese panorama, las autoridades resolvieron priorizar en todo momento la seguridad de las operaciones, desarrollando las tareas exclusivamente con los recursos disponibles en tierra. La coordinación permanente entre los organismos permitió adaptar las estrategias a las condiciones existentes, manteniendo el monitoreo constante de la evolución de los focos.

El incendio se encuentra contenido y continúa la vigilancia

Al cierre de la jornada, los equipos que participaron del operativo informaron que no se observaban puntos de calor, por lo que el incendio fue declarado contenido.

Sin embargo, las tareas en el área afectada no finalizaron con esa confirmación. Como parte del esquema de prevención y seguimiento, permanecerán en el lugar una camioneta y un camión de la Brigada, realizando tareas de guardia y monitoreo durante la noche, mientras continuará la evaluación permanente de la evolución del sector afectado para detectar cualquier eventual cambio en la situación.

Reconocimiento al apoyo del Gobierno provincial

Desde la Municipalidad de El Rodeo expresaron públicamente un especial agradecimiento al gobernador Raúl Jalil, destacando la rápida respuesta ante la emergencia.

En ese sentido manifestaron:

"Un especial agradecimiento al gobernador Raúl Jalil por disponer rápidamente todos los recursos del Gobierno Provincial y poner a disposición cada una de sus áreas para acompañar a nuestra comunidad".

El reconocimiento pone de relieve la articulación entre el Gobierno provincial y las autoridades municipales durante el desarrollo del operativo, en una jornada que demandó la participación de múltiples organismos y recursos.

Avanza el restablecimiento del servicio eléctrico

En paralelo al trabajo para contener el incendio, la empresa Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM) informó que avanzó de manera sostenida en la restitución del suministro eléctrico en las localidades de El Rodeo y Las Juntas.

El servicio se había visto interrumpido como consecuencia de un incendio registrado sobre la Ruta Provincial N.º 4, a la altura del kilómetro 28. Gracias al trabajo desarrollado por el personal técnico desplegado en el lugar, fue posible recuperar progresivamente el abastecimiento de energía.

El cronograma informado por la empresa fue el siguiente:

11:55 horas: se restituyó el servicio en la línea troncal hasta la localidad de El Rodeo .

se restituyó el servicio en la línea troncal hasta la localidad de . 12:31 horas: se restableció en su totalidad el servicio en la localidad de Las Juntas .

se restableció en su totalidad el servicio en la localidad de . 19:47 horas: se recuperó el servicio para el 100 % de los usuarios de la localidad de El Rodeo.

Desde EC SAPEM destacaron que sus cuadrillas continúan trabajando en la zona afectada con el objetivo de devolver la energía al 100 % de los usuarios en el menor tiempo posible.

Los organismos que participaron del operativo de emergencia

El operativo para sofocar el incendio requirió la intervención coordinada de organismos provinciales, municipales y equipos especializados. Entre las instituciones que participaron se encuentran: