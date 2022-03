Tras viajar a Ucrania, Chiche Gelblung regresa a la Argentina: Cuáles son los motivos

Luego de llevarse todos los aplausos por realizar la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania a sus 78 años, finalmente Samuel 'Chiche' Gelblung confirmó su regreso a la Argentina. El periodista, que se encuentra en Polonia a la espera de su vuelo, estuvo en la ciudad de Leópolis, donde cubrió algunos testimonios de las personas que viven en carne propia el conflicto bélico.

“Mañana encararemos la vuelta para Buenos Aires”, detalló Chiche el pasado sábado 5 de marzo en el noticiero de Crónica HD. De esta forma, el conductor afirmó que llegará al país este domingo y que su vuelta viene cargada de mucha información sobre el lugar.

Con un tono más tranquilo y en una zona segura, el conductor aportó más detalles de su hazaña. “Hace un ratito pudimos cruzar la frontera después de casi 8 horas de espera. La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está muy loca y enojada”, expresó Chiche, con el malestar de no haber podido arribar a la capital del país en conflicto, una de las zonas más militarizadas y bombardeadas.

Por otra parte, Gelblung remarcó que la paranoia de los habitantes de Leópolis -lugar en donde se encontraba junto al camarógrafo Marcelo 'Chelo' Álvarez- generaba que toda cámara que esté filmando sea un problema. Sin embargo, sostuvo que el trabajo que hizo junto a su colega es muy atractivo. “Hay testimonios muy buenos, tenemos un material interesante para Buenos Aires. Hoy temprano decidimos pegar la vuelta”, reafirmó.

Por otro lado, el periodista hizo foco en lo que pasa actualmente en la frontera: ”Estuvimos nueve horas esperando, hay cola de cinco kilómetros para salir. En Ucrania había barricadas que hacen con civiles armados. Hay una locura insoportable. Creo que desconfían de sí mismos”.

Asimismo, Chiche explicó que la paranoia generó que diversas informaciones se filtren entre los habitantes. “Incluso hay rumores de que el presidente Zelensky no está en Ucrania y que está hablando desde algún lugar del mundo. Ahora dicen que en realidad era una especie de señuelo”, sostuvo.

Chiche cubrió la guerra en la zona de Leópolis, Ucrania, a 500 kilómetros de la capital. Captura

Por último, el corresponsal afirmó que hay zonas más críticas y complicadas. “Donde nosotros estuvimos no es tan dramático, pero en estos momentos Rusia maneja todas las fuentes de energía de Ucrania. Si quieren, la pueden dejar sin luz y sin agua. Tienen la manzana rodeada y no creo que resistan mucho más tiempo”, cerró.

El hilarante hilo de Twitter que sigue a Chiche Gelblung como corresponsal de guerra en Ucrania

Desde el día en el que se confirmó que el periodista iba a viajar hacia Ucrania para cubrir la guerra, las redes sociales hicieron lo suyo y armaron un hilo en Twitter para seguir el momento a momento de su increíble hazaña.

Lo que inició como una broma de un usuario, rápidamente se convirtió en una suerte de homenaje para con Gelblung. “En este hilo vamos a ir dejando las mejores imágenes de Chiche, corresponsal de guerra a los 78 años”, escribió @eeemiliano. Con esa simple frase, anticipó lo que iba a hacer.

El hilo recopila algunas de las vivencias del periodista como corresponsal de guerra en UcraniaTwitter: @eeemiliano

“Chiche modo Palpatine en su primera aparición”, escribió en su primer tuit. Las imágenes que usó para acompañar el mensaje mostraban al periodista desde el lado polaco de la frontera, vestido con una campera color gris con la capucha puesta. Su vestimenta le hizo acordar al usuario al mítico personaje de la saga Star Wars.

Poco a poco fueron cubrieron los días de Chiche, desde el inicio hasta el momento en el que al periodista no lo querían dejar pasar a Ucrania. Luego de hacer foco en este tema, finalmente el conductor pudo ingresar al país y desde Leópolis transmitió en vivo para el canal. Como no podía ser de otra manera, en Twitter lo celebraron.

“'Nos trataron bastante mal al entrar, piensan que todos pueden ser espías', cuenta Chiche de su ingreso a Ucrania”, precisó el joven en redes.

En las redes sociales replicaron la noticia de que Chiche regresará a la Argentina Captura

Conforme llegaron novedades de Gelblung en el país europeo, el hilo rápidamente recopiló un poco más de 16 mil Me Gusta. En las últimas horas, los internautas hicieron eco de que el conductor regresará a la Argentina y expresaron su sorpresa en las redes. Con la fotografía del desmayo que protagonizó Carmen Barbieri en un programa de televisión, el tuitero colocó la noticia que difundió Leo Arias y escribió: “Discúlpame pero no me siento bien”.