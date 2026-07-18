Turismo Capital invita a hacer un viaje por los sabores nativos

En el marco de las propuestas que se presentarán esta semana en el escenario del Pabellón de Turismo de la Fiesta del Poncho 2026, dos emprendimientos apuntarán a rescatar los sabores autóctonos catamarqueños elaborados en base a frutos nativos.

Las experiencias gastronómicas formarán parte del espacio cedido a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital que busca promocionar el trabajo de los prestadores turísticos que actualmente ofrecen productos y servicios con sello propio y fuerte identidad local.

El lunes 20, a las 19 hs. Misky Maki, dedicado a la elaboración de licores y aperitivos artesanales elaborados con frutos y hierbas autóctonas, presentará "Un sorbo de identidad", una propuesta sensorial participativa que invitará a los asistentes a descubrir, a través del juego, los sabores del monte catamarqueño. "La intención es que la gente transite por un paseo de sabores de hierbas originarias de nuestra provincia y destacar la importancia del rescate y la recuperación de la algarroba, el chañar, la tusca, la tuna entre otras especies típicas. Preguntarles qué sensaciones les generan, qué recuerdos despiertan, porque son sabores que muchas veces están familiarizados con cada historia", indicó Marcos Peretti miembro del grupo.

Por su parte, el miércoles 22, a las 19.30 hs. La Torradería, presentará "Un viaje por los sabores nativos", presentación en la que enseñará a preparar alfajores de algarroba, uno de los productos más solicitados en su tienda ubicada en el Pueblo Perdido de la Quebrada. "Además de compartir la receta del producto estrella como son los alfajores, la idea es poder compartir con el público la experiencia de trabajar hace más de 10 años con estos frutos, mostrar cada momento del proceso, desde la cosecha hasta lograr el producto final y que finalmente se podrá degustar, para apreciar los sabores que nos identifican", indicó Marisol Dufour a cargo del emprendimiento.