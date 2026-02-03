UATRE reclama un acuerdo salarial urgente para trabajadores olivícolas y advierte falta de definiciones

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestó su preocupación ante la falta de definiciones en la negociación salarial de las trabajadoras y los trabajadores rurales del sector olivícola, y remarcó la necesidad de avanzar en un acuerdo que brinde previsibilidad, reconozca el esfuerzo laboral y contemple la actual situación económica. La discusión es central para provincias productoras como Catamarca, donde la actividad olivícola tiene un fuerte impacto regional.

En el marco de la negociación paritaria, se tomó como referencia el valor del cajón de aceitunas de mesa de 20 kilos correspondiente a la cosecha 2025, que fue fijado en $3.475. A partir de ese parámetro, la UATRE planteó inicialmente un valor de $7.500 por cajón, mientras que las entidades empresarias presentaron propuestas considerablemente inferiores al reclamo sindical.

El último encuentro paritario se realizó el miércoles 28 de enero de 2026 y permitió un acercamiento parcial entre las partes, aunque no se logró cerrar un acuerdo definitivo.

Actualmente, la propuesta del gremio se ubica en $6.300 por cajón, superando la oferta inicial del sector empleador. No obstante, las diferencias persisten y quedó establecida una nueva instancia de negociación para el martes 3 de febrero.

Desde la organización sindical remarcaron que resulta imprescindible alcanzar un acuerdo equilibrado que garantice condiciones salariales justas y aporte certidumbre al desarrollo de la actividad olivícola.

En ese sentido, la UATRE reafirmó su vocación de lucha por la mejora de las condiciones salariales de las trabajadoras y los trabajadores rurales, asegurando su participación en cada instancia de negociación con responsabilidad, seriedad y en un marco de diálogo, en línea con el compromiso asumido con el sector.