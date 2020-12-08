Un corte de energía programado afecta varios barrios de la ciudad

Desde las 7 de este martes, un corte de energía eléctrica programado afecta varios barrios de la ciudad. Desde la empresa Energía de Catamarca SAPEM informaron que la interrupción en la prestación del servicio eléctrico se prevé hasta las 12.30 horas.
A continuación, los detalles del corte de luz programado:
FECHA: MARTES 08 DE DICIEMBRE 2020
HORARIO: 07:00 A 12:30 HS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: LOS EJIDOS 13,2kV
ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV. MANTENIMIENTO DE SETAS.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. ITALIA Y CALLE 25 DE MAYO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y AVDA. ITALIA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y RIVADAVIA (LADO OESTE).
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DEL VALLE: POZO 14 (HOGAR ESCUELA)
HOGAR ESCUELA ? HOGAR DE ANCIANOS - INSTITUTO MÉDICO DE LA COMUNIDAD - ESTACIÓN DE SERVICIO (TUCUMÁN Y AV. BELGRANO) - CLUB SALTA CENTRAL ? LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL - COLEGIO QUINTANA - BANCO SANTIAGO DEL ESTERO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARCOS AVELLANEDA ? B° FARIÑANGO - CALLE ESQUIÚ ? AVDA. BELGRANO (DESDE AVDA. ITALIA HASTA RIVADAVIA) ? CALLE RIVADAVIA (DESDE AVDA. BELGRANO HASTA ESQUIÚ) - AVDA. ITALIA (DESDE BELGRANO HASTA ROJAS).