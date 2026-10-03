Un joven de Catamarca terminó la quimioterapia y necesita ayuda para continuar su tratamiento en Córdoba

Sergio Diego Leiva tiene 22 años y atraviesa un proceso de tratamiento oncológico que requiere nuevos traslados y controles médicos en Córdoba. El joven catamarqueño fue diagnosticado con cáncer de testículo en estadio 2 y, después de completar las quimioterapias, debe continuar con una nueva etapa de seguimiento médico.

En este contexto, su familia lanzó una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos vinculados tanto al traslado como a la atención médica que Sergio necesita en la vecina provincia. La iniciativa busca acompañar económicamente al joven en un momento en el que la continuidad de los estudios y controles resulta central dentro de su tratamiento.

El regreso a Catamarca fue posible luego de que Sergio recibiera autorización médica para permanecer momentáneamente en la provincia. De ese modo, pudo estar junto a su pequeña hija durante una fecha especialmente significativa: su cumpleaños, el pasado 19 de septiembre.

Pero la estadía en Catamarca tiene un plazo definido. Sergio deberá regresar a Córdoba para cumplir con el cronograma de estudios y controles establecidos.

Un calendario de estudios y controles

El próximo traslado está previsto para el 16 de octubre, fecha en la que Sergio deberá presentarse en Córdoba para realizarse los estudios correspondientes. El seguimiento continuará pocos días después, ya que tiene previsto otro turno para estudios el 19 de octubre.

Posteriormente, el 10 de noviembre, deberá presentarse nuevamente ante el médico. El calendario marca así una sucesión de instancias médicas que hacen necesario contar con los recursos para los viajes y la atención vinculada con su tratamiento.

Los próximos compromisos médicos son:

16 de octubre: regreso a Córdoba para realizar los estudios correspondientes.

19 de octubre: nuevo turno para estudios.

10 de noviembre: nueva presentación ante el médico.

Frente a estos gastos, la familia decidió impulsar una alternativa solidaria que permita reunir los fondos necesarios y acompañar a Sergio durante esta etapa.

Cinco premios para quienes colaboren

La rifa tiene un valor de $3.000 por número y contempla cinco premios para quienes decidan colaborar. La propuesta combina la posibilidad de participar por distintos artículos con el objetivo principal de contribuir a los gastos que implica la continuidad del tratamiento de Sergio.

Los premios previstos son:

Una joya de plata 925.

Una pava eléctrica.

Un juego de toallón de tres piezas.

Un par de Crocs para hombre.

Un cortador de verduras o picador multifunción 5 en 1.

El mecanismo del sorteo está sujeto a la venta total de los números: se realizará una vez que se hayan vendido todos.

De esta manera, cada número adquirido representa una colaboración directa con la familia de Sergio y con el objetivo de reunir los recursos necesarios para afrontar los compromisos médicos y los traslados que tiene por delante.

Cómo colaborar con Sergio

Quienes quieran comprar un número de la rifa o consultar de qué manera pueden ayudar pueden comunicarse al 3834-245848. El contacto está a nombre de Carolina Liliana Navarro, mamá de Sergio.

La convocatoria de la familia busca reunir el apoyo necesario antes de los próximos compromisos médicos. Con el regreso a Córdoba previsto para el 16 de octubre y nuevos estudios programados para los días siguientes, la solidaridad aparece como una herramienta para acompañar a Sergio en la continuidad de su tratamiento.

La rifa, con sus cinco premios y un valor de $3.000 por número, permanecerá abierta hasta completar la totalidad de los números. Recién entonces se llevará adelante el sorteo, mientras la familia continúa reuniendo los fondos necesarios para cubrir los gastos relacionados con el traslado y la atención médica de Sergio en Córdoba.