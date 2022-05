UNCa en Belén: lanzan innovaciones tecnológicas y nuevas propuestas académicas

En la sede de la UNCA ubicada en la ciudad de Belén, se llevaron a cabo en la tarde del miércoles distintas actividades en el marco de los festejos por los 50 años de la Universidad Nacional de Catamarca.

Con la presencia del rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, la vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader y el intendente de la cabecera departamental belicha, Daniel Ríos; quienes estuvieron acompañados por los Decanos de distintas Facultades de la casa de altos estudios, se realizó la presentación del Nodo Tecnológico, las Aulas Híbridas y computadoras -presentando la incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas-. La sede, gracias a este convenio, hoy cuenta con una conexión rápida, estable y sincrónica con 50 megas simétricos durante todo el día.

En este contexto, se acordó dotar de servicios de internet satelital para las sedes universitarias del interior provincial, lo que se cristalizó mediante la firma de un convenio con la empresa COLSECOR.

A su vez, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Facultad de Humanidades y la Municipalidad de Belén, en el que se acordó el dictado de la Diplomatura Universitaria en Geografía Física.

El Rector Arellano, en su discurso, manifestó su satisfacción por las distintas actividades que se realizaron, expresando que "la pobreza es un problema que genera exclusión (...) y muchos alumnos no están en condiciones socio económicas. Hoy el 85 por ciento de los alumnos son del Valle Central y pensamos que lo que aprendimos en la pandemia no podemos perderlo. Esto hoy me llena de alegría que podemos decir que tenemos una hermosa conectividad y acceso a la tecnología, y cada Decano trabaja con el compromiso de pensar en nuevas ofertas académicas. Los universitarios estamos trabajando codo a codo para llevar la educación a toda la comunidad".

El Intendente Ríos, destacó que "tenemos el gran orgullo de contar con esta sede, esta obra marca un antes y un después y es la política pública que más impacto social ha causado. En el interior, siempre hay personas que por cuestiones económicas tienen que abandonar sus sueños, por lo que esta sede es fundamental", expresó, añadiendo que la obra de la sede seguirá su curso.

A su turno, los decanos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, CPN Gustavo Lazarte, de Ciencias Exactas y Naturales, Lic. Beatriz López, de Ciencias Agrarias, Ing. Eduardo De La Orden, brindaron detalles sobre la oferta académica de la sede belicha.

Cabe mencionar que tomaron parte del acto, el director provincial de Industrias de la Economía del Conocimiento, Lic. José de María Recalde y el secretario de Generación de Empleo, Lic. Mario Guaraz, así como el delegado de la sede, Ing. Víctor Caicedo.