Vecinos de Belén asistieron con alimentos a una familia aislada por Covid-19

Mucho se ha visto en estos tiempos de cuarentena sobre cómo se trata a los pacientes que dan `positivo en Covid-19. Mientras algunos son señalados, otros, tal como sucedió en Belén, son ayudados por sus vecinos. Esto fue lo que sucedió con una mujer que, tras haber confirmado que se había contagiado de coronavirus y estando en una difícil situación económica, fue auxiliada por un grupo de jóvenes del departamento. La historia que ayer se viralizó y puso el foco en el gesto solidario tiene como protagonistas a pobladores del Bº San Antonio, en la Cuna del Poncho.

Allí, vive la paciente que, según se pudo conocer, trabajaba en el Hotel Gómez, lugar que el Municipio belicho alquila para allí albergar a las personas que no tienen donde aislarse, una vez que resultan ser casos positivos.

Luego de la triste noticia del contagio, todo se volvió cuesta arriba para la mujer, quien convive en su hogar junto a su hija e hijo. Este último es el único integrante de la familia que tiene trabajo, aunque informal, y es quien algo puede aportar a la difícil situación económica.

Un día, este mismo joven llegó hasta la casa de una vecina para pedir si le podía fiar una docena de empanadas debido a que en ese momento no tenían para comer. La situación conmovió y fue esta misma vecina quien se encargó de comunicarla a un grupo de jóvenes. Estos fueron quienes se movilizaron y asistieron con todo tipo de mercadería a la familia.

El notable gesto fue destacado por el mismo hijo de la paciente, quien en sus redes sociales viralizó su agradecimiento: “Esta gente vale oro. Gracias vecinos por apoyarnos en este momento tan difícil para mí y mi familia. Gracias por no dejarnos caer”. Luego, refirió el shock que provocó en su madre la novedad del contagio y comentó “hoy mi vieja recibió la peor noticia que a cualquier persona le podrían dar. Tratamos de consolarla, pero ni un abrazo le podemos dar. Somos los tres solitos y solo yo trabajo actualmente”.