¿Viajas a Córdoba por el Papa?: la agenda de León XIV hora por hora

A pocos días de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, se conoció el cronograma completo de las actividades que desarrollará en Córdoba el martes 10 de noviembre, en una jornada que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y recorridos por diferentes puntos de la capital provincial.

El Pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también contempla visitas a Uruguay y Perú. Durante su permanencia en Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11, tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita a provincia mediterránea concentrará una parte importante de la agenda papal. Desde las primeras horas de la mañana, León XIV realizará distintos traslados, participará de una misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia. Además, recorrerá sectores de la ciudad en papamóvil, una modalidad que permitirá a los fieles acercarse al paso del Santo Padre.

La organización de la jornada contempla una planificación específica para los desplazamientos de la comitiva, con vehículos cerrados en algunos tramos y recorridos abiertos en otros, además de restricciones de circulación y medidas destinadas a ordenar la presencia de personas en los lugares previstos.

El cronograma del Papa León XIV en Córdoba, hora por hora

La agenda del martes 10 de noviembre comenzará temprano, con la partida del Pontífice rumbo a Córdoba. La llegada al aeropuerto provincial y los traslados posteriores marcarán el inicio de una jornada que tendrá como actividad principal la misa en FAdeA.

El cronograma oficial contempla los siguientes horarios:

7.10: León XIV partirá rumbo a Córdoba.

9.00: llegará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

9.20: arribará al predio de FAdeA y realizará un recorrido en papamóvil antes de la celebración.

10.00: encabezará la misa central en FAdeA.

15.15: mantendrá allí un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

16.55: partirá nuevamente hacia Buenos Aires.

18.10: está prevista su llegada a Aeroparque.

La misa de las 10 será el acontecimiento principal de la visita a Córdoba. Luego de la celebración, el Papa permanecerá en el predio de FAdeA para participar de un encuentro con representantes de distintos sectores de la Iglesia, que incluirá tanto a integrantes del clero como a personas vinculadas con la vida religiosa y pastoral.

El regreso a Buenos Aires está previsto para la tarde, con una partida desde Córdoba a las 16.55 y una llegada a Aeroparque a las 18.10.

Los recorridos en cápsula cerrada y papamóvil

El itinerario también detalla las calles y avenidas por las que circulará la comitiva papal durante su permanencia en Córdoba. El primer traslado, desde el aeropuerto hasta el predio de FAdeA, se realizará en una cápsula cerrada. El recorrido comprenderá avenida La Voz del Interior, Circunvalación, el distribuidor hacia Villa Carlos Paz y avenida Fuerza Aérea.

Una vez concluida la misa, León XIV volverá a trasladarse en cápsula cerrada hasta la intersección de avenida Colón y Santa Fe. Desde ese punto comenzará un recorrido en papamóvil que permitirá a los fieles acompañar el paso del Pontífice por diferentes sectores de la ciudad. El trayecto continuará por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado.

Después de su paso por esa institución, el Papa volverá a trasladarse en papamóvil hacia la Catedral. Para llegar al templo, la comitiva circulará por avenida Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril.

El regreso al aeropuerto se realizará por un recorrido que incluirá 27 de Abril, Vélez Sarsfield, General Paz, Colón, Circunvalación y avenida La Voz del Interior. De esta manera, el itinerario contempla una combinación de traslados cerrados y recorridos en papamóvil, con pasos por avenidas centrales y sectores donde se espera la presencia de fieles.

Cortes de calles, exclusión vehicular y transporte gratuito

La visita papal estará acompañada por un operativo especial de tránsito y circulación. El dispositivo contempla zonas con exclusión vehicular y cortes totales de calles durante el paso de la comitiva.

Estas medidas estarán vinculadas con los desplazamientos previstos desde el aeropuerto hacia FAdeA, los recorridos posteriores por el centro de Córdoba y el regreso hacia la terminal aérea.

Uno de los aspectos centrales para quienes deseen participar de la misa será la apertura de las puertas del predio de FAdeA. Según el cronograma, el ingreso estará habilitado desde las 18 del lunes 9 de noviembre, en el marco de la Vigilia Joven, y permanecerá abierto durante toda la noche y la madrugada previa a la celebración del martes.

Además, se anunció que los colectivos urbanos de Córdoba Capital serán gratuitos durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Para quienes quieran acercarse a los recorridos del Papa, la recomendación es elegir con anticipación el lugar desde el cual esperarán el paso de la comitiva, llegar con suficiente tiempo y realizar a pie los últimos tramos hacia las principales avenidas, debido al movimiento de personas previsto.

La planificación anticipada de los desplazamientos será un aspecto importante para quienes busquen presenciar las actividades, especialmente en los sectores donde se desarrollarán los recorridos en papamóvil.

Los primeros días de León XIV en Argentina

La visita del Papa comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando llegará a Aeroparque a las 16.30. Allí será recibido por el presidente Javier Milei.

Ese mismo día, a las 18.30, se realizará una cadena nacional durante el encuentro del Pontífice con el mandatario en el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre, León XIV comenzará sus actividades a las 9.15, con una visita al personal y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Más tarde, a las 11.30, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, con la presencia del Presidente. Esa ceremonia también será transmitida mediante cadena nacional.

La agenda del lunes incluirá así una visita institucional y una celebración religiosa de gran relevancia, antes de la jornada prevista para Córdoba.

El regreso a Buenos Aires y la vigilia juvenil

Luego de completar sus actividades en Córdoba, León XIV regresará a Buenos Aires el martes por la noche. A las 19.45, recorrerá en papamóvil la avenida del Libertador, en la zona del Monumento a los Españoles. Posteriormente, a las 20.15, encabezará la vigilia juvenil denominada "¡Ánimo, levántate!", que contará con momentos de diálogo, música y oración.

La actividad estará orientada a los jóvenes y constituirá uno de los últimos compromisos previstos para esa jornada, luego de la misa en FAdeA y el encuentro con representantes de la Iglesia en Córdoba.

El cronograma de la visita papal combina, de esta manera, celebraciones litúrgicas, encuentros institucionales y actividades de participación comunitaria en distintas ciudades del país.

Con Córdoba como escenario central del martes 10 de noviembre, la organización prevé una jornada de intensa actividad, marcada por el traslado del Pontífice, la misa multitudinaria en FAdeA y los recorridos en papamóvil. El operativo de tránsito, la apertura anticipada del predio y la gratuidad del transporte urbano durante dos días forman parte de las medidas dispuestas para acompañar la llegada de León XIV y facilitar la participación de los fieles.