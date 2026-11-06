Viernes caluroso y con mucho viento en Catamarca

Catamarca tendrá un viernes marcado por el calor, la presencia de nubosidad variable y condiciones ventosas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura máxima llegará a los 31 grados, mientras que la mínima fue de 21 grados en la madrugada.

El panorama presentará diferentes condiciones a lo largo del viernes, con algo nubosidad en el inicio, una mañana y una tarde parcialmente nubladas, y una noche caracterizada por el viento.

Así va a estar este viernes

Durante la madrugada, la provincia registró una temperatura de 21 grados y ek viento ya soplando del sector Norte con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Ya para la mañana, las condiciones presentarán algunos cambios. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 23 grados. El viento rotará de dirección al Noreste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas se mantendrán en el mismo rango de la hora anterior.

El momento de mayor temperatura llegará durante la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 31 grados. Permanecerá la nubosidad. En este tramo del viernes, el viento cambiará su dirección hacia el Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, las ráfagas podrían alcanzar valores de entre 51 y 59 km/h, configurando un escenario de viento intenso.

Finalmente, durante la noche, el pronóstico anticipa una temperatura de 24 grados y condiciones ventosas. El viento continuará soplando desde el sector Sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas serán las más intensas de la jornada, con valores previstos de entre 60 y 69 km/h.

La probabilidad de precipitaciones durante la noche será de cero.