Viernes fresco en Catamarca: la máxima llegará a los 18 grados

El clima en Catamarca sigue con la tendencia de la ola polar que se hizo sentir en estos días. Por eso para este viernes se anuncia un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológica Nacional para la provincia.

La madrugada comenzó con una temperatura de 6 grados y vientos leves del Sudoeste, entre 0 y 2 kilómetros por hora. En tanto, por la mañana se espera un leve ascenso térmico hasta los 8 grados que será la mínima, con circulación de viento del Noreste entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde se registrará la temperatura más alta del día, con una máxima prevista de 18 grados. Además, se anticipa un incremento en la intensidad del viento, que soplará desde el Norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 12 grados y vientos leves del Sudoeste.

El pronóstico no prevé lluvias para ninguna franja horaria del viernes.

¿Y el finde?

El organismo nacional anuncia que el fin de semana seguirá con la presencia fuerte del frío. Para muestra, el sábado comenzará con una mínima de 7 y una máxima de 15 grados. Seguirá la parcial nubosidad y en este caso, el viento soplará mayormente del Norte.

En el caso del domingo, el día comenzará con 6 grados y por la siesta llegará a los 17 grados de máxima. Se mantiene la tendencia del viento del Norte con registros de velocidad de hasta 31 km/h.