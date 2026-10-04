Visita de León XIV: ya son 19.000 los voluntarios inscriptos y crece la expectativa

La convocatoria de la Conferencia Episcopal Argentina para sumar voluntarios durante la visita del Papa León XIV desbordó las expectativas iniciales. Ya hay unas 19.000 personas anotadas para colaborar en las distintas actividades previstas durante la estadía del Pontífice en el país.

La dimensión de la convocatoria quedó expuesta desde los primeros días de apertura del registro. "Lo que más nos llamó la atención fue que en los primeros tres días desde que se abrió la inscripción recibimos cerca de 5.000 postulaciones. Para el octavo día ya habíamos alcanzado las 10.000 y, desde entonces el ritmo de inscripciones se mantuvo sostenido, con un crecimiento diario bastante equilibrado. Estamos muy agradecidos", explicó a Clarín Federico Desteffaniz, responsable de la Coordinación Nacional de Voluntarios.

La inscripción permanece abierta hasta este lunes a las 23.59, a través del sitio de acreditaciones de la Conferencia Episcopal. Pueden anotarse exclusivamente argentinos y residentes en el país de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre.

El número de postulantes convirtió la convocatoria en una verdadera legión de aspirantes. Detrás de esa participación aparece una motivación que la propia organización resume en una frase: "Para ayudar al Papa".

Sin embargo, completar el formulario no significa quedar incorporado automáticamente al dispositivo. La organización dejó expresamente aclarado que la preinscripción no implica una aceptación automática y que cada candidatura debe atravesar todo el circuito previsto antes de recibir la confirmación formal.

Cómo será el proceso para convertirse en voluntario

La selección no se limita a completar los datos personales. La preinscripción pone en marcha un circuito de revisión de información y documentación que posteriormente incorpora otras instancias de evaluación. Incluso intervienen las fuerzas de seguridad, dentro de un proceso que contempla diferentes filtros antes de que una candidatura pueda convertirse en una incorporación definitiva.

Desteffaniz explicó que las postulaciones atraviesan distintas etapas. Algunas personas ya completaron la primera verificación, mientras otras avanzan en una segunda revisión. En paralelo, las primeras candidaturas comenzaron a ser preaprobadas para continuar con el proceso.

La incorporación definitiva llegará cuando ese circuito cuente con el visto bueno correspondiente y se entreguen las credenciales. Recién entonces quedarán definidos los roles específicos que tendrá cada voluntario, de acuerdo con las necesidades de cada actividad incluida en la agenda del Pontífice.

El sistema, por lo tanto, busca organizar una estructura de trabajo que pueda adaptarse a escenarios muy diferentes entre sí. No será lo mismo asistir en una celebración con enormes concentraciones de fieles que colaborar en una visita institucional con características y participantes específicos.

Tres grandes puntos de despliegue

La estructura nacional de voluntariado se organizará alrededor de Buenos Aires, Luján y Córdoba, con equipos locales articulados mediante una estructura nacional.

El esquema comenzó a construirse varios meses antes de la llegada de León XIV. La Coordinación Nacional trabaja transversalmente con los equipos de cada sede y cada uno de esos grupos está organizado en al menos cinco áreas de trabajo, vinculadas con sus respectivas áreas nacionales.

La comunicación entre las distintas áreas será constante. Incluso durante la propia visita del Papa podrán realizarse modificaciones sobre la marcha para perfeccionar el sistema de colaboración y responder a las necesidades que surjan en cada actividad.

La distribución de tareas dependerá, en consecuencia, del lugar, del tipo de evento y de las características de cada encuentro. "No es lo mismo una celebración multitudinaria, como la misa prevista en el Monumento a los Españoles, que una visita a una institución como el Cottolengo Don Orione", explicó Desteffaniz.

Las tareas en las celebraciones multitudinarias

En los encuentros de mayor convocatoria, los voluntarios deberán desarrollar tareas relacionadas con la recepción de peregrinos, orientación de las personas, control de accesos, circulación y logística general. Uno de los principales puntos de despliegue será el Monumento a los Españoles, donde León XIV celebrará una misa el lunes 9 de noviembre y regresará esa misma noche para una vigilia con jóvenes. La agenda oficial contempla allí dos momentos centrales de la visita, con la misa a las 11.30 y el encuentro nocturno a las 20.15 del martes 10.

En ese escenario, el voluntariado tendrá una función directamente ligada al movimiento de grandes cantidades de personas. También se prevén tareas específicas para quienes tengan menor movilidad, como la atención en los puestos de hidratación.

Dentro de las celebraciones habrá, además, una responsabilidad especialmente sensible: los voluntarios podrán acompañar a los ministros de la Eucaristía y colaborar con la distribución de la comunión, según las necesidades de cada celebración. La organización también remarca el papel del voluntariado en apoyo del dispositivo de seguridad. No se trata de "defender en sí al Papa", sino de contribuir al cuidado de los asistentes frente a la enorme concentración de fieles prevista.

La escala de la convocatoria ayuda a entender esa necesidad. El Gobierno informó que espera una participación total de alrededor de 7 millones de personas en las distintas actividades públicas de la visita.

Luján, el gran desafío del operativo

Dentro de todo el recorrido, Luján tendrá una estructura de voluntariado propia y un despliegue particularmente importante. El Papa llegará a esa ciudad el miércoles 11 de noviembre para participar de una misa a las 10, que será el gran cierre de su estadía argentina, antes de partir hacia Lima.

La magnitud prevista para esa jornada obligará a realizar más reuniones destinadas a definir la movilización y distribución de los voluntarios. En septiembre, el intendente Leonardo Boto había estimado que asistirían a la misa "entre un millón y dos millones de personas" y mencionó una previsión de 10.000 agentes de seguridad.

Para los organizadores, el trabajo en Luján tendrá "características propias" debido a la complejidad de la jornada. El equipo local se prepara en coordinación con la estructura nacional, bajo criterios comunes para toda la visita, pero con funciones adaptadas a las necesidades específicas de la ciudad y de la celebración.

Una tarea diferente en el Cottolengo Don Orione

La agenda también contempla actividades de otra naturaleza. Una de ellas será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para las 9.15 del lunes 9.

Allí el voluntariado tendrá una lógica diferente a la de una celebración multitudinaria. Según explicó Desteffaniz, el trabajo estará determinado por las características de la propia institución, que asiste a personas con discapacidad.

La organización deberá, por lo tanto, adaptar las tareas a un espacio y a una actividad con características particulares, en lugar de concentrarse en la circulación de grandes cantidades de peregrinos. El mismo criterio será aplicado en Córdoba, donde León XIV celebrará una misa el martes 10 a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El equipo cordobés forma parte del mismo esquema de coordinación nacional y seguirá los criterios generales establecidos para la totalidad de la visita.

Una organización que empezó hace meses

La convocatoria a los voluntarios había comenzado a principios de septiembre, cuando todavía se encontraba en proceso de definición buena parte del programa. En ese momento tampoco se conocía que el Gobierno iba a decretar feriado nacional el lunes 9, ni que el martes 10 otro feriado tendría alcance jurisdiccional en la Ciudad y en Córdoba, mientras que el miércoles 11 el asueto alcanzaría únicamente a la provincia de Buenos Aires.

Ahora la situación es diferente. La organización trabaja sobre una agenda oficial ya definida por el propio Vaticano y con un esquema de voluntariado que debe responder a cada etapa del recorrido del Pontífice. La visita tendrá, además, un carácter histórico: será la primera de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Para la Coordinación Nacional, el proceso no termina en la selección. También existe el objetivo de formar y acompañar a quienes resulten incorporados, además de distribuirlos según las necesidades de cada jornada.

La intención expresada por Desteffaniz es que "cada persona pueda poner sus talentos al servicio de otros y atravesar la visita como una experiencia comunitaria".

Encontrarse con León XIV

A la magnitud de la convocatoria y a las tareas previstas se suma un elemento que puede modificar todavía más las expectativas de quienes se anotaron: la organización trabaja para que exista un encuentro entre León XIV y los voluntarios.

Ese posible contacto directo con el Papa se convirtió en un factor adicional de interés para los casi 19.000 preinscriptos. Sin embargo, todavía no existen precisiones sobre cómo será ni cuándo se concretará.

"Por el momento, no podemos brindar mayores precisiones al respecto", indicó Desteffaniz. La posibilidad que se analiza es que esa reunión pueda realizarse en Luján, antes de que el Pontífice emprenda viaje hacia Lima. Podría funcionar también como una instancia de agradecimiento por la ayuda brindada durante los cuatro días de agenda intensa.

Por ahora, el camino para llegar a ese momento sigue siendo selectivo. La enorme cantidad de postulaciones obliga a atravesar verificaciones, evaluaciones, reuniones presenciales obligatorias y controles de seguridad antes de confirmar las incorporaciones.