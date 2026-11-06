Visita papal: preparan más de 1 millón y medio de hostias para las tres misas de León XIV en Argentina

La comunión será uno de los momentos centrales de las tres misas que el Papa León XIV celebrará en Argentina. Para garantizar que los fieles puedan participar plenamente de ese sacramento, se puso en marcha un complejo operativo que involucra a numerosas personas, comunidades religiosas y equipos de organización, con una magnitud que no se registra desde hace casi cuatro décadas.

La preparación de las celebraciones que presidirá el Santo Padre requiere una planificación que va mucho más allá de la disposición de los espacios y la organización de los asistentes. Entre las tareas fundamentales se encuentra la elaboración, conservación y distribución de las hostias que serán consagradas y entregadas durante los oficios religiosos.

Rodrigo Martínez, coordinador del área de liturgia del equipo nacional para la visita del Papa, explicó que la particularidad del operativo radica en la necesidad de prever una cantidad muy elevada de elementos indispensables para la celebración de la misa. La preparación de las hostias exige, además, una organización específica para garantizar que lleguen en condiciones adecuadas y puedan ser distribuidas entre los participantes.

El cálculo inicial supera 1,5 millón de hostias, aunque se trata de una estimación que los responsables realizan sin conocer con exactitud la cantidad de personas que asistirán a las tres misas previstas en Córdoba, el Monumento a los Españoles y Luján.

La incertidumbre respecto de la convocatoria obliga a contemplar diferentes alternativas. Sin embargo, desde la organización aseguran que nadie se quedará sin comulgar. En caso de ser necesario, las hostias podrán fraccionarse para que dos o más personas reciban la comunión a partir de una misma pieza.

La Eucaristía, el sentido espiritual detrás de la organización

Más allá de la dimensión logística, Martínez remarcó que el operativo tiene como finalidad posibilitar un momento de profunda significación para la vida cristiana.

El coordinador del área de liturgia explicó que la Eucaristía ocupa un lugar central en la fe, porque representa a Jesús que permanece entre los fieles a través del pan. Ese pan partido y compartido constituye un signo de entrega y de la comunión que los cristianos están llamados a vivir.

En las celebraciones habituales, las hostias permiten que los participantes reciban la comunión. En una misa multitudinaria, la utilización de un único pan para partirlo y repartirlo entre todos resultaría imposible. Por ese motivo, se recurre a las hostias, aunque el significado espiritual del gesto permanece intacto.

"En ese gesto expresamos y vivimos la comunión", sintetizó Martínez al explicar el sentido del sacramento.

De esta manera, la preparación de más de un millón y medio de hostias no representa solamente una tarea material, sino una labor orientada a posibilitar que una enorme cantidad de personas participe de la celebración eucarística que encabezará el Papa León XIV.

Dos comunidades religiosas trabajan desde agosto

La elaboración de las hostias comenzó en agosto y está a cargo de dos comunidades religiosas: las Hijas de San José, en Córdoba, y las Hermanas de la Visitación, en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Las religiosas de Pilar expresaron que consideran una gracia poder preparar las hostias destinadas a las misas papales. También manifestaron sentirse unidas a la Madre Iglesia y, especialmente, a la Iglesia en Argentina, al tiempo que describieron su trabajo como una forma de oración. En el monasterio de Pilar viven 16 religiosas, que debieron organizar sus actividades para cumplir con la producción de las hostias sin dejar de atender las demás tareas propias de la vida monástica.

El trabajo se distribuye en turnos, de manera que la elaboración pueda desarrollarse junto con otras actividades que forman parte de la comunidad. Entre ellas se encuentran:

La confección de rosarios.

La elaboración de dulces.

La producción de artesanías.

El mantenimiento de una pequeña granja.

Las tareas de conservación y mantenimiento del monasterio.

La preparación de las hostias se integra así a una dinámica de trabajo que combina las responsabilidades cotidianas de las religiosas con la magnitud de la convocatoria papal.

Quiénes pueden elaborar las hostias y cuáles son sus ingredientes

Martínez también se refirió a una creencia extendida sobre la elaboración de las hostias y aclaró que no es una tarea exclusiva de las religiosas. Según explicó, otras personas pueden prepararlas siempre que se respeten estrictamente las normas de la Iglesia y existan las garantías necesarias respecto de su elaboración.

No obstante, numerosas comunidades religiosas se dedican tradicionalmente a esta actividad. Las dos congregaciones que participan del operativo cuentan con experiencia y una larga trayectoria en la preparación del pan destinado a la Eucaristía.

La composición de las hostias también responde a disposiciones específicas. Se elaboran exclusivamente con harina de trigo y agua, sin incorporar ningún otro ingrediente. La normativa de la Iglesia establece que el pan destinado a la celebración eucarística debe ser ácimo, es decir, sin levadura, y estar elaborado exclusivamente con trigo. Además, debe ser reciente, de manera que no exista peligro de deterioro.

Por esa razón, no está permitido agregar otros productos o ingredientes durante el proceso de elaboración.

Conservación y traslado: una logística que requiere precisión

Una vez que las religiosas terminan de elaborar las hostias, estas son almacenadas y entregadas a los responsables del operativo, quienes se encargan de conservarlas hasta el momento de su utilización.

La normativa litúrgica no establece un plazo específico para su conservación, pero sí exige que se mantengan en condiciones adecuadas y que se verifique su buen estado. Para cumplir con esas disposiciones, las hostias permanecen bien envasadas, con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de contaminación o deterioro. También se conservan en espacios secos, frescos y limpios, protegidos de la humedad, el calor excesivo y los olores fuertes.

El traslado hacia los lugares donde se desarrollarán las celebraciones se realizará con anticipación. En cada una de las misas habrá espacios especialmente preparados, denominados "carpas eucarísticas", desde donde los ministros de la comunión llevarán las hostias para facilitar su distribución entre los fieles.

La planificación de estos puntos específicos forma parte de una organización que debe contemplar tanto la conservación del pan eucarístico como su llegada a los distintos sectores donde se congregarán los asistentes.

Alrededor de 9.000 ministros participarán de la distribución

La magnitud de las celebraciones también se refleja en la cantidad de personas que estarán habilitadas para administrar la comunión. Durante las tres misas participarán alrededor de 9.000 sacerdotes, diáconos y fieles preparados y autorizados por la autoridad eclesiástica.

Estos últimos reciben el nombre de ministros extraordinarios de la comunión y cumplen una función fundamental para facilitar la distribución del sacramento en celebraciones multitudinarias.

La participación de miles de ministros permitirá organizar la entrega de las hostias en los distintos sectores, en coordinación con las carpas eucarísticas dispuestas en cada lugar. Además, Martínez explicó que durante la noche y en las horas previas a las celebraciones habrá sacerdotes disponibles para quienes deseen acercarse al sacramento de la Reconciliación, conocido comúnmente como confesión.