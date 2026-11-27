Un voraz incendio registrado durante la madrugada de este viernes en un galpón de la empresa Transporte Agüero provocó importantes daños materiales y dejó sin servicio de transporte urbano de pasajeros a la ciudad de Andalgalá. El establecimiento, ubicado en el barrio San Martín, en el distrito Huaco, albergaba las unidades que la firma utiliza para prestar servicios en distintas jurisdicciones del departamento.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, en el interior del galpón se encontraban al menos seis colectivos de la empresa Agüero, que resultaron alcanzados por las llamas. La magnitud del siniestro provocó pérdidas materiales totales, mientras que la intervención de los equipos de emergencia permitió controlar el fuego y evitar que la situación tuviera consecuencias sobre las personas que viven en las inmediaciones.

Según fuentes consultadas, alrededor de las 3.30 de la madrugada se escuchó una fuerte explosión que despertó a los vecinos de la zona. Poco después, las llamas comenzaron a propagarse en el interior del establecimiento, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector y motivó el pedido de intervención de los Bomberos Voluntarios y de efectivos policiales.

La situación requirió un importante despliegue para controlar el avance del fuego, debido a la cantidad de unidades que se encontraban guardadas en el lugar y a la intensidad que había adquirido el incendio.

Los bomberos lograron sofocar el fuego

Ante la magnitud del episodio y el riesgo que representaba la propagación de las llamas, efectivos policiales dispusieron la evacuación de las viviendas linderas al galpón. La medida preventiva buscó resguardar a los vecinos mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal policial, que intervinieron para controlar el siniestro. Finalmente, el fuego pudo ser sofocado y posteriormente se llevaron adelante las correspondientes tareas de enfriamiento.

A pesar de la gravedad del incendio y de los importantes daños ocasionados en las instalaciones y los vehículos, la información preliminar indicó que no se registraron personas heridas. La Secretaría de Transporte también confirmó que no había personas con lesiones de gravedad.

Sin embargo, el saldo material fue considerable. Las unidades que permanecían guardadas en el galpón quedaron afectadas por el fuego y las pérdidas fueron totales, según la información difundida sobre el episodio.

Las circunstancias en las que se inició el incendio todavía no fueron establecidas. Por ese motivo, se dispuso la intervención de especialistas para avanzar con las pericias correspondientes y determinar qué originó el siniestro.

Peritos de la Capital investigarán el origen del incendio

Por disposición de la Fiscalía, peritos provenientes de la Capital se trasladarán a Andalgalá para realizar los trabajos técnicos destinados a establecer el origen del incendio. La intervención pericial será fundamental para determinar cómo comenzó el fuego en el galpón del barrio San Martín y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la destrucción de las unidades de transporte.

Hasta el momento, la información disponible da cuenta de una explosión escuchada por los vecinos alrededor de las 3.30, seguida por la propagación de las llamas y la intervención de los servicios de emergencia. No obstante, las causas concretas del episodio deberán surgir de las actuaciones y los estudios que se realicen en el establecimiento.

La investigación se desarrolla en paralelo con las gestiones para atender las consecuencias que el incendio tendrá sobre la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad.

Andalgalá se queda sin transporte urbano hasta nuevo aviso

La destrucción de las unidades que permanecían guardadas en el galpón tendrá consecuencias directas sobre el funcionamiento del transporte público de pasajeros en Andalgalá.

A través de un comunicado, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, informó que durante la madrugada se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa Transporte Agüero, firma que tiene a su cargo la prestación del servicio urbano de pasajeros en la ciudad.

El organismo provincial confirmó que las unidades de la empresa se encontraban guardadas en ese lugar y resultaron afectadas por el siniestro. Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades comunicaron que el servicio de transporte urbano permanecerá suspendido hasta nuevo aviso. La interrupción responde a la situación generada por el incendio y a la necesidad de evaluar las condiciones para recuperar la prestación.

La medida representa una complicación para los usuarios que utilizan habitualmente los colectivos de la empresa para trasladarse dentro de Andalgalá, ya que las unidades afectadas constituían parte de los recursos destinados al funcionamiento del servicio.

La Provincia trabaja para restablecer la prestación

Frente a este escenario, la Secretaría de Transporte informó que se encuentra trabajando junto con la empresa para evaluar las alternativas que permitan restablecer el servicio urbano de pasajeros. El organismo explicó que las definiciones dependerán del análisis de la situación y de las posibilidades de reorganizar la prestación después de las pérdidas ocasionadas por el incendio.

"Vamos a informar las novedades por los canales oficiales en cuanto haya definiciones", señaló la Secretaría, al comunicar que cualquier actualización sobre la recuperación del transporte será difundida institucionalmente.

En el mismo comunicado, las autoridades provinciales expresaron su acompañamiento a los integrantes de la empresa afectada y a sus trabajadores. "Expresamos nuestra solidaridad con la familia Agüero y con los trabajadores de la empresa", manifestaron al finalizar el mensaje.