Casi en la puerta del finde largo, el clima lo sabe y se vuelve otra vez inestable. De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes tendrá desde chaparrones hasta tormentas, además de ráfagas, en las primeras horas del día.

¿Lluvias aisladas durante la mañana?

El día comenzó con 21 grados en la madrugada y el viento ya soplando desde el Sur. Ya para las primeras horas de la mañana se anuncian cambios en las condiciones meteorológicas, con la presencia de lluvias aisladas. La temperatura se mantendrá, mientras que la probabilidad de precipitaciones aumentará y se ubicará entre el 10 y el 40%, según el SMN.

El Innombrable continuará predominando desde el mismo sector, aunque incrementará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Una tarde con tormentas aisladas y 30 grados

Durante la tarde se prevé una temperatura máxima de 30 grados, convirtiéndose en el período más cálido de la jornada, a pesar de la inestabilidad . Sin embargo, las condiciones estarán acompañadas por la posibilidad de tormentas aisladas, siempre según lo anunciado por el organismo nacional.

El viento cambiará su dirección predominante hacia el Sudoeste (SO), manteniendo velocidades de la hora y lo mismo sucederá con las ráfagas.

Chaparrones durante la noche

Hacia la noche, se anuncia la presencia de chaparrones y el termómetro marcará 26 grados. Mientras que el viento disminuirá considerablemente su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h y dirección predominante del Noroeste (NO). Para este tramo del día no se anuncian ráfagas.