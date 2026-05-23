Colapinto brilló en la Sprint del GP de Canadá y terminó a un paso de los puntos

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó en el noveno puesto, luego de avanzar cuatro posiciones con su Alpine en una competencia cargada de emociones.

La actuación del joven argentino generó entusiasmo entre los fanáticos del automovilismo, también en Catamarca, donde la Fórmula 1 volvió a ganar protagonismo tras sus buenas actuaciones en la máxima categoría.

Colapinto había largado desde el puesto 13 y protagonizó una gran salida que le permitió ganar terreno desde las primeras vueltas. Con maniobras firmes y buen ritmo de carrera, logró superar a pilotos de experiencia como Carlos Sainz e Isack Hadjar.

Una recuperación que ilusiona

Después de un viernes complicado, el piloto de Alpine logró revertir las sensaciones negativas y quedó muy cerca de sumar puntos en la Sprint.

Durante buena parte de la carrera peleó por el octavo lugar con Arvid Lindblad, aunque no consiguió alcanzarlo en las vueltas finales.

Tras la competencia, Colapinto reconoció que terminó "entre contento y con bronca" por haber quedado tan cerca de la zona de puntos.

"La verdad, muy buena carrera. Casi un punto, que me da un poco de bronca, pero bueno. Fue una buena carrera", expresó el argentino.

Además, destacó el rendimiento del auto pese a competir con neumáticos usados de la clasificación del viernes.

"Creo que teníamos muy buen ritmo. Estamos definitivamente un pasito adelante", sostuvo.

Russell ganó la Sprint en Canadá

La carrera Sprint quedó en manos del británico George Russell, que logró imponerse tras un incidente en las primeras vueltas con su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli.

El podio lo completaron Lando Norris y Antonelli.

Detrás finalizaron Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Cómo sigue el GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá continuará este sábado con la clasificación desde las 17 horas de Argentina.

La carrera principal se disputará el domingo 24 de mayo, también a partir de las 17.

Con el rendimiento mostrado en la Sprint, Colapinto buscará ahora confirmar su crecimiento y pelear por meterse definitivamente en la zona de puntos durante la competencia principal.