Cuánto cobran niñeras y cuidadores de adultos en enero de 2026: las nuevas escalas que impactan en Catamarca

Enero de 2026 llega con actualizaciones salariales para quienes se desempeñan en casas particulares, entre ellos niñeras, cuidadores de adultos, caseros y personal de tareas generales. Los nuevos montos alcanzan tanto a quienes trabajan por hora como bajo modalidad mensual, y tienen impacto directo en provincias como Catamarca, donde este tipo de empleo representa una fuente clave de ingresos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializaron los valores mediante la Resolución 3/2025, publicada en el Boletín Oficial, que fija las escalas vigentes y los adicionales correspondientes.

Cuánto cobran niñeras y cuidadores de adultos en enero de 2026

La escala salarial quedó establecida de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $485.961,09 mensual / $3.895,56 por hora

Sin retiro: $539.711,97 mensual / $4.254,05 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $452.478,51 mensual / $3.696,15 por hora

Sin retiro: $502.101,03 mensual / $4.039,45 por hora

Caseros

Sin retiro: $441.806,54 mensual / $3.494,25 por hora

Asistencia y cuidado de personas (niñeras y cuidadores de adultos)

Con retiro: $441.806,54 mensual / $3.494,25 por hora

Sin retiro: $490.745,56 mensual / $3.894,43 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $398.722,14 mensual / $3.250,10 por hora

Sin retiro: $441.806,54 mensual / $3.494,25 por hora

Qué ocurre si se realizan tareas de más de una categoría

De acuerdo a la normativa vigente, cuando una persona desempeñe tareas correspondientes a más de una categoría, quedará encuadrada en aquella que desarrolle con mayor habitualidad y que sea considerada su función principal.

Adicional por zona: quiénes lo perciben

La resolución establece un adicional del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaje en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (provincia de Buenos Aires)

Este adicional no alcanza a Catamarca y busca compensar el mayor costo de vida en las zonas patagónicas.