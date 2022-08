Pablo Echarri y su polémico mensaje sobre Cristina Kirchner: "Si la tocan, qué quilombo se va a armar"

Antes de que comenzaron los alegatos de los fiscales durante el juicio “Vialidad” contra Cristina Kirchner, el actor Pablo Echarri publicó una dura advertencia en sus rede sociales. “Si la tocan, qué quilombo se va a armar”, expuso.

El mensaje del artista y militante kirchnerista tuvo una fuerte repercusión en Twitter. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con sus palabras, pero también estuvieron quienes repudiaron la forma en la que se expresó.

“No la van a tocar Paul. La van a meter en cana. Pero como en este país la Justicia es lenta, y tiene mil atajos para los delincuentes, seguramente logre domiciliaria”, le escribió @jpsanzi. Pablo Echarri volvió a expresar su apoyo a Cristina Kirchner. (Foto: Twitter / @echarripablo1)

En tanto, con bastante ironía, @adry_sanchez le compartió su análisis: “Tranquilo Pablo, si no afanó no va a pasar nada. Creo que en ese caso se demostraría que es muy inocente. Se enriquecieron increíblemente sus amigos, secretarios, ministros y jardineros. Se ve que ella es muy inteligente para algunas cosas, pero eso se le pasó. No se dio cuenta”.

La Vicepresidenta está siendo juzgada por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. Se espera que el fiscal Diego Luciani pida una fuerte pena para la expresidenta como jefa de una asociación ilícita.

“No vas a poder caminar por la calle”: un hombre amenazó a Echarri en el teatro y sus fans lo defendieron

Hace algunos días, Pablo Echarri enfrentó un momento tenso mientras se sacaba fotos con sus seguidores a la salida del teatro Multitabaris Comafi, en donde protagoniza ART junto a Mike Amigorena y Fernán Mirás. Un hombre se acercó a la multitud que le pedía selfies al artista y comenzó a insultarlo por su ideología política.

“¿Echarri ahora que el dólar está a $300, la Patria no está en peligro?”, le gritó desafiante mientras grababa la situación con su celular. Sin dudarlo, y rápido de reflejos, Echarri le respondió: “Si, la Patria empezó a estar en peligro unos años atrás”.

Sin dejarlo ahí, el desconocido volvió a disparar en contra la pareja de Nancy Dupláa:“¿Por qué no devolvés lo que te robaste con tu gobierno?”. Cansado de las agresiones, Echarri fue letal y le pidió al sujeto que se fuera: “Escracheitor, gil. Andá, volá flaco”.

Las personas que estaban esperando su foto con Pablo empezaron a impacientarse y a decirle al hombre que no molestara. Antes de retirarse, el transeúnte lanzó una última amenaza: “No van a poder caminar por la calle, vos y todos los kirchneristas”.