Ataque con machete en Catamarca: un joven sufrió un corte en su antebrazo

El fin de semana largo registra ya dos violentos hechos de violencia en la Capital. En el último que se informó, la situación tiene como víctima a un joven de 20 años, quien resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca. El episodio se registró cerca de la una de la madrugada en calle Rojas 454, entre Sarmiento y Maipú, en un sector urbano donde la circulación nocturna aún se mantenía activa al momento del hecho.

El agredido fue identificada como Joaquín Carrizo (20), quien se encontraba acompañado por una mujer cuya identidad no fue informada.

Un ataque sorpresivo

De acuerdo a la información disponible, el hecho se produjo de manera repentina, cuando un sujeto descendió del lado del acompañante de otro vehículo y atacó directamente al joven. El agresor utilizó un machete, con el que le provocó una herida en el antebrazo. El impacto del ataque fue de tal magnitud que le cortó el tendón a la víctima, generando una lesión de gravedad.

El carácter sorpresivo de la agresión marca uno de los aspectos más relevantes del caso, ya que no se detallaron instancias previas de conflicto en el momento del ataque.

Una lesión de gravedad

El corte en el antebrazo sufrido por Carrizo no solo implicó una herida, sino que comprometió el tendón, lo que da cuenta de la violencia ejercida.

La gravedad de la lesión posiciona el caso dentro de los episodios más violentos registrados en la madrugada. Ahora bien, a pesar de la magnitud del hecho, hasta el momento no se había radicado denuncia formal, según los datos disponibles de La Unión.

No obstante, se confirmó la intervención de la Unidad Judicial N°1, que comenzó a actuar en el caso para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Un episodio que se suma a una madrugada violenta

Este hecho se inscribe dentro de un contexto más amplio de violencia registrado durante la madrugada en otros puntos de la capital.

La secuencia de episodios en un corto lapso de tiempo refuerza la preocupación por situaciones que involucran el uso de armas blancas y agresiones directas en la vía pública. En este caso, el ataque con machete y la lesión provocada evidencian un nivel de violencia que impacta directamente en la integridad física de la víctima.

Investigación en curso

La falta de una denuncia formal no impidió que el caso comenzara a ser investigado. La intervención de la Unidad Judicial N°1 marca el inicio de un proceso que buscará esclarecer lo sucedido.

Entre los puntos que deberán ser determinados se encuentran en primer lugar la identidad del agresor, obviamente que el motivo del violento ataque y la posible existencia de vínculos previos entre las partes.

Mientras tanto, el hecho continúa bajo análisis, con información preliminar que permite reconstruir la secuencia básica del ataque.