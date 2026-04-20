Catamarca: un hombre transmitió en un vivo una amenaza de bomba desde una escuela y lo detuvieron

En la tarde de hoy, a las 17:30, se activó un procedimiento policial a partir de una disposición emanada de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. En ese marco, efectivos de la Comisaría de Londres llevaron adelante la detención en averiguación del hecho de un hombre de 51 años de edad.

La medida fue adoptada luego de que el individuo se presentara en una escuela de esa localidad, ubicada en el departamento Belén, donde posteriormente realizó una transmisión en vivo a través de una red social. En dicha emisión, el hombre manifestó la existencia de una supuesta amenaza de bomba en el establecimiento escolar, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades competentes.

El episodio en la institución educativa

Según los datos confirmados, el hecho tuvo lugar cuando el hombre de 51 años ingresó a una escuela de la localidad de Londres. Desde ese espacio, utilizó una red social para efectuar una transmisión en vivo, en la que expresó que habría una amenaza de bomba en el edificio educativo.

Este tipo de manifestaciones, difundidas en tiempo real y ante una audiencia potencialmente amplia, generaron la activación de los mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones, con intervención directa de la fuerza policial local y la autoridad judicial correspondiente.

Intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial

La respuesta institucional estuvo determinada por la actuación de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, que dispuso el arresto del hombre en el marco de la figura de averiguación del hecho.

Este tipo de disposición implica que la persona queda detenida mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio, sin que ello implique una definición anticipada sobre responsabilidades.

En este caso, la fiscalía actuante coordinó con la Comisaría de Londres, que ejecutó la medida en el horario indicado, concretamente a las 17:30 horas, procediendo a la detención del individuo involucrado.

Detención y situación actual del hombre de 51 años

Tras su aprehensión, el hombre de 51 años de edad fue trasladado y posteriormente alojado en la dependencia policial de la localidad.