Choque en La Cébila: una de las víctimas está grave y con pronóstico reservado

El Hospital Interzonal San Juan Bautista dio a conocer el estado de salud de las personas que resultaron heridas tras el siniestro vial registrado durante la noche del domingo sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura de la denominada "Curva de las Golondrinas", en la Quebrada de La Cébila, departamento Pomán.

De acuerdo con la información difundida oficialmente por el centro de salud, ocho pacientes fueron ingresados al nosocomio luego del accidente, todos con distintos tipos de traumatismos y lesiones de diversa consideración. El parte médico detalla que dos mujeres sufrieron traumatismos craneoencefálicos, aunque con diferentes grados de complejidad.

Una de las pacientes permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva y cursa un cuadro considerado grave. Según indicó el Hospital San Juan Bautista, la mujer se encuentra bajo seguimiento permanente del servicio de Neurocirugía, con estado delicado y pronóstico reservado.

La segunda paciente afectada por traumatismo craneoencefálico presenta lesiones de carácter leve, mientras que el resto de las personas derivadas continúa siendo evaluado y asistido por distintos equipos médicos interdisciplinarios.

El estado de salud de los pacientes

Desde el Hospital San Juan Bautista se precisó que el cuadro más delicado corresponde a una mujer que sufrió traumatismo craneoencefálico grave. El informe oficial señala que la paciente:

Permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva

Está bajo seguimiento permanente del servicio de Neurocirugía

Presenta un estado delicado

Tiene pronóstico reservado

En paralelo, una segunda mujer también fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico, aunque en este caso el cuadro fue catalogado como leve. Respecto del resto de los heridos, el hospital indicó que continúan siendo sometidos a estudios, controles y tratamientos acordes a la complejidad de cada caso.

Las tareas médicas incluyen evaluaciones clínicas permanentes, realización de estudios complementarios, controles interdisciplinarios y tratamientos específicos según cada lesión. El comunicado remarca que todos los pacientes continúan bajo asistencia y monitoreo médico.

Activación de protocolos de emergencia

Ante la magnitud del siniestro y la cantidad de personas heridas, el Hospital Interzonal San Juan Bautista activó los protocolos de emergencia para garantizar la rápida recepción y atención de los pacientes.

Desde la institución destacaron que el operativo sanitario se desarrolló de manera articulada con distintos organismos y servicios de emergencia que participaron en la asistencia inicial y en los traslados. Según se informó, trabajaron de manera conjunta:

El SAME

Servicios de emergencia del interior provincial

Equipos médicos intervinientes

La coordinación entre los distintos actores permitió asegurar la respuesta sanitaria necesaria frente a una contingencia de estas características.

Atención interdisciplinaria y seguimiento médico

El parte difundido por el hospital también subraya el trabajo realizado por equipos interdisciplinarios en la atención de los pacientes derivados tras el accidente. La asistencia incluye la participación de profesionales de distintas especialidades médicas, en función de las lesiones presentadas por cada uno de los heridos.

En el caso de la paciente más comprometida, el seguimiento permanente por parte del servicio de Neurocirugía refleja la gravedad del traumatismo craneoencefálico sufrido durante el siniestro vial.

Mientras tanto, el resto de los pacientes continúa siendo monitoreado y sometido a controles médicos permanentes para determinar la evolución de cada cuadro clínico.

La respuesta sanitaria

El accidente ocurrido en la Quebrada de La Cébila volvió a poner en funcionamiento el sistema provincial de respuesta ante emergencias viales de gran magnitud. Desde el Hospital San Juan Bautista remarcaron que la rápida activación de protocolos permitió organizar la recepción inmediata de los heridos y coordinar la atención médica especializada necesaria para cada caso.

La institución sanitaria destacó además el trabajo articulado entre los distintos servicios de emergencia y los equipos profesionales involucrados en la asistencia de las víctimas.

Mientras continúa el seguimiento médico de los pacientes internados, el estado más delicado sigue siendo el de la mujer alojada en terapia intensiva, cuyo cuadro permanece bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado.