Detuvieron a dos sospechosos por el intento de asalto en Los Altos

La investigación iniciada tras el intento de asalto ocurrido en una estación de servicio de Los Altos tuvo un rápido avance con la aprehensión de los dos presuntos autores del hecho. Los procedimientos fueron concretados por efectivos policiales en distintos puntos de esa localidad del departamento Santa Rosa, luego de reunir información sobre las características de los sospechosos y del vehículo utilizado para escapar.

De acuerdo con la información oficial, ambos hombres quedaron alojados en la dependencia policial y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

La intervención policial se produjo pocas horas después de ocurrido el hecho denunciado, permitiendo localizar a quienes son señalados como los supuestos responsables.

La denuncia

Según lo informado, el procedimiento se inició anoche, a las 22:00, cuando una persona del sexo masculino se presentó de manera espontánea en la Comisaría de Los Altos. Durante su exposición ante el personal policial, manifestó que momentos antes dos sujetos se habrían presentado en una estación de servicio con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La persona también relató que, tras ese episodio, los individuos la amenazaron de muerte, ocasionaron daños en un ventanal de vidrio y posteriormente escaparon del lugar utilizando una motocicleta. Frente a esa situación, el personal policial invitó al denunciante a radicar la correspondiente denuncia penal, con el propósito de dar inicio formal a la investigación.

Con los datos brindados por la persona que se presentó en la dependencia policial, los efectivos comenzaron una serie de procedimientos destinados a localizar a los sospechosos.

Las características aportadas sobre los presuntos autores y sobre el medio de movilidad utilizado resultaron fundamentales para orientar las tareas de búsqueda desarrolladas en distintos sectores de Los Altos, en el departamento Santa Rosa.

Como resultado de esos operativos, los uniformados lograron ubicar y aprehender a los dos hombres señalados como los supuestos responsables del hecho investigado.

Los detenidos

Los procedimientos culminaron con la aprehensión de dos personas identificadas por sus apellidos. Los detenidos son:

Reynoso , de 28 años .

, de . González, de 29 años.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo que impartirá las directivas relacionadas con la continuidad de la causa.

Con la aprehensión de los dos sospechosos, la investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que tendrá a su cargo el seguimiento de las actuaciones judiciales. Los procedimientos desarrollados por el personal policial permitieron avanzar sobre la base de la información obtenida tras la denuncia espontánea y concretar la localización de los presuntos autores en distintos operativos realizados en la localidad.