El médico acusado de supuesta mala praxis no declaró

El medico Federico Fierro se abstuvo de declarar ante el juez correccional N° 2, Diego Chayle Costilla en el inicio del juicio que lo tiene como imputado por el supuesto delito de lesiones leves, y mala praxis médica, por haber operado la mano equivocada a un niño de tres años en marzo del año 2012 en el Hospital Eva Perón.

El debate inició luego de que el magistrado se pronunciara en contra del planteo efectuado ayer por el abogado defensor del traumatólogo, Dr. Pedro Vélez, quien solicitó entre otras consideración la suspensión del juicio por la extinción de acción penal, tras haber transcurrido una década desde que fue el hecho, hasta el momento del debate.

La audiencia continúa con la declaración de los cinco testigos que fueron citados ayer, entre ellos, los padres del niño, quienes se constituyeron como querellantes en la causa y fueron coincidentes al señalar a preguntas de las partes, que a raíz de haber sido operado en la mano derecha y no en la izquierda, el muchacho tuvo que recibir tratamiento psicológico por casi siete años, ya que no lograba integrarse con sus pares en el jardín y no podía jugar, lo que lo frustraba constantemente. Luego, se escuchó a la madre del niño, quien no será identificada para resguardar la identidad del menor, quien al igual que el progenitor, destacó el “daño psicológico” que le causó la operación mal realizada a su hijo, como también el padecimiento que como familia vivieron tras la operación al “verlo mal a él, con tres añitos sabía que algo le había pasado y no estaba bien”, expresaron.

La ronda de testigos continuó con la psicóloga que lo asistió durante varios años, la mujer que estaba junto a su hijo en la misma habitación del hospital donde fue internado el pequeño previo y posterior a la operación, cuando ingresó el médico acusado y reconoció haberse “equivocado”, y también un colega del médico imputado.

Finalizada la ronda de los testigos, el juez Chayle Costilla pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, en el que se espera escuchar a los últimos testigos, quienes no se presentaron en la audiencia de ayer.

Voceros de la causa señalaron también que posiblemente ese día, es decir el próximo martes, las partes expongan los alegatos.