Identificaron al camionero fallecido tras el vuelco en la Cuesta El Totoral

Casi a 24 horas de ocurrido el fatal siniestro, finalmente las autoridades lograron identificar a la persona que perdió la vida en el acciente vial ocurrido ayer en el departamento Paclín, sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la Cuesta El Totoral. Según se informó oficialmente, efectivos de la Comisaría Departamental La Merced confirmaron en la mañana de hoy que la víctima fatal era Oscar Humberto Bargas, de 49 años, oriundo de la provincia de Tucumán.

El hombre conducía un camión que transportaba perfiles de hierro cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó desbarrancando en una zona de aproximadamente siete metros de profundidad.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 643 de la Ruta Nacional N° 38, en un tramo de importante circulación vehicular dentro del departamento Paclín.

El informe preliminar de la autopsia

Durante la mañana de hoy se realizó la autopsia correspondiente al cuerpo de la víctima, procedimiento que permitió conocer las causas preliminares del fallecimiento.

Según el informe médico forense, la muerte de Oscar Humberto Bargas habría sido consecuencia de shock hipovolémico por traumatismo. El resultado preliminar fue incorporado a las actuaciones judiciales que se llevan adelante bajo supervisión de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.

El shock hipovolémico por traumatismo fue consignado como la causa de muerte luego de los estudios practicados por los facultativos intervinientes.

El vuelco y el operativo de rescate

De acuerdo con la información difundida, el camión volcó hacia un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad, situación que provocó que el conductor quedara atrapado dentro de la cabina del vehículo.

La complejidad del escenario obligó a desplegar un operativo de rescate en el lugar del siniestro. Participaron de las tareas:

Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia .

. Bomberos Voluntarios de Valle Viejo.

Los rescatistas trabajaron para poder extraer el cuerpo del conductor, que había quedado atrapado en el interior del camión luego del vuelco.

El operativo se desarrolló en una zona de la Cuesta El Totoral, un tramo de la Ruta Nacional 38 donde las condiciones geográficas y la pendiente representan una complejidad adicional para la circulación vehicular y para los trabajos de asistencia en casos de emergencia.

Una vez concretadas las tareas de rescate, facultativos médicos presentes en el lugar constataron el fallecimiento de Oscar Humberto Bargas. A partir de ese momento, comenzaron las actuaciones judiciales y periciales correspondientes para avanzar en la investigación de las circunstancias que rodearon el siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos de la Dirección General de Criminalística.

Las actuaciones fueron labradas bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que quedó a cargo de la investigación. Las autoridades buscan determinar las causas que provocaron el vuelco del camión mientras transitaba por la Ruta Nacional 38 transportando perfiles de hierro.