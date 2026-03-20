Catamarca suspende la actualización salarial por inflación para funcionarios públicos

El Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca resolvió suspender la actualización salarial por IPC que estaba prevista para el mes de marzo en los haberes de los funcionarios públicos.

La medida fue comunicada oficialmente y establece que no se aplicará el ajuste correspondiente a la inflación registrada durante el período enero-febrero. De esta manera, se interrumpe el mecanismo de actualización que se encontraba previsto dentro de la estructura salarial vigente.

La disposición alcanza específicamente a los funcionarios comprendidos dentro del Escalafón General de la Administración Pública Provincial, un segmento clave dentro del esquema institucional del Estado.

Alcance de la medida

El anuncio del Ejecutivo no solo incluye la suspensión de la actualización salarial, sino que también incorpora una segunda definición relevante: la exclusión de los funcionarios del cobro de la bonificación extraordinaria.

En términos concretos, la decisión implica:

No aplicación del ajuste por IPC correspondiente a la inflación de enero y febrero

Suspensión de la actualización salarial prevista para marzo

Exclusión de la bonificación extraordinaria para funcionarios

Este conjunto de medidas configura un cambio puntual en la política salarial aplicada a este sector de la administración pública provincial.

Política salarial y administración de recursos

Desde el Ejecutivo provincial se indicó que estas decisiones se inscriben dentro de una estrategia más amplia vinculada a la política salarial y a la gestión de los recursos del Estado.

En ese sentido, se destacó que la medida responde a la necesidad de priorizar una administración responsable de los recursos públicos, en un contexto en el que el manejo de las finanzas provinciales adquiere un rol central.

La suspensión del ajuste y la bonificación para funcionarios se presenta así como una acción orientada a ordenar el gasto y establecer criterios específicos dentro de la estructura salarial del sector público.

Funcionarios del Escalafón General: el sector alcanzado

El universo al que apunta la medida está definido por los funcionarios que integran el Escalafón General de la Administración Pública Provincial.

Este segmento comprende a los agentes que se desempeñan en distintos niveles de la estructura estatal, y cuya remuneración se encuentra regulada por los parámetros establecidos en dicho escalafón.

La decisión de suspender la actualización salarial en este grupo implica una diferenciación respecto de otros posibles esquemas o sectores, aunque el comunicado oficial se circunscribe exclusivamente a los funcionarios comprendidos en este régimen.

Una decisión en clave de gestión

La suspensión de la actualización salarial por IPC y la exclusión de la bonificación extraordinaria forman parte de un conjunto de decisiones orientadas a la gestión de los recursos públicos.

Según lo informado, el objetivo central es sostener una administración responsable, lo que implica definir prioridades dentro del gasto estatal y ajustar determinadas variables en función de ese criterio.

En ese marco, la política salarial se presenta como una herramienta clave para ordenar las cuentas públicas y establecer lineamientos de funcionamiento dentro de la administración provincial.

Impacto y proyección de la medida

Si bien el comunicado se limita a informar la suspensión correspondiente al mes de marzo, la decisión introduce un elemento relevante en la dinámica salarial de los funcionarios públicos de Catamarca.

El alcance concreto de la medida se resume en:

La interrupción del ajuste automático por inflación

La no aplicación de ingresos extraordinarios

La definición de un criterio de administración de recursos

En conjunto, estos elementos configuran un escenario en el que la política salarial se ajusta a las prioridades definidas por el Ejecutivo provincial.