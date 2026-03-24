Cristina Kirchner se asomó a su balcón en una jornada marcada por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Un balcón marcado por la simbología política

En una jornada de altísima carga emocional y política, la expresidenta Cristina Kirchner se convirtió en protagonista central de la movilización por el Día de la Memoria. Desde el balcón de su residencia ubicada en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, la exmandataria salió a saludar a los cientos de militantes de la agrupación La Cámpora que se congregaron frente a su domicilio para rendirle tributo. El gesto no fue solo un saludo protocolar, ya que sobre la baranda del balcón se desplegó un pañuelo gigante con la leyenda "Memoria, Verdad y Justicia", vinculando de forma directa su situación personal con la fecha que conmemora los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina.

La actividad se desarrolló en el marco de un multitudinario despliegue callejero que buscó, por un lado, homenajear a los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar y, por el otro, hacer un reclamo público a través de la campaña "Cristina Libre". La expresidenta se asomó en reiteradas ocasiones para recibir el afecto de las columnas que, al verla, entonaron con fuerza el cántico "vamos a volver/ a volver, vamos a volver", mientras ella permanecía a la espera de que el grueso de la movilización, que avanzaba por la Avenida del Libertador durante varias cuadras, completara su paso frente al edificio de Constitución.

La singularidad de una marcha con escala en Constitución

Históricamente, la columna de La Cámpora inicia su recorrido en la exESMA para culminar en la Plaza de Mayo, pero este año la marcha presentó una singularidad logística y política de gran relevancia. Se decidió que la caravana pasara específicamente por el departamento de San José 1111 debido a que la exmandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y lo que sus seguidores denuncian como una proscripción política, tras haber sido condenada en la denominada Causa Vialidad. Este desvío en la ruta tradicional buscó reivindicar las políticas de reparación histórica impulsadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, asociando su figura a la lucha por los derechos humanos en el país.

La jornada estuvo organizada bajo una estructura precisa para garantizar la masividad del acto, comenzando con la concentración inicial en el predio de la exESMA y continuando con el avance por la Avenida del Libertador. Tras la parada estratégica en el domicilio particular de la expresidenta, la consigna principal de los 50 años del Golpe de Estado cívico militar se entrelazó con el eje político coyuntural de la campaña "Cristina Libre". El rechazo a la condena por la Causa Vialidad fue un tema recurrente entre los manifestantes, quienes no solamente vitorearon a la exmandataria sino que también exigieron su liberación, un reclamo que ya tiene eco en varias ciudades y países.

Hacia el acto central y el cierre en Plaza de Mayo

El diputado Máximo Kirchner, referente máximo de la agrupación y encargado de parte de los preparativos en todo el país para la marcha por el Día de la Memoria, sintetizó el espíritu de la convocatoria a través de un mensaje escrito donde afirmó que, a 50 años del Golpe de Estado cívico militar, el movimiento sigue caminando. Su rol fue fundamental en la coordinación de los tramos de la caravana que, tras el encuentro con Cristina en el balcón, retomó su marcha hacia el centro neurálgico del poder político. La expresidenta entró y volvió a salir de su departamento en varias oportunidades, quedando a la espera del paso total de la movilización antes de que esta se dirigiera finalmente hacia su destino definitivo.

Está previsto que la caravana arribe a la Plaza de Mayo para participar del acto principal, donde las organizaciones de derechos humanos se pronunciarán oficialmente en este nuevo aniversario de la ruptura del orden democrático en 1976. La presencia de la expresidenta en su balcón marcó el pulso de una marcha que mezcló la memoria histórica con la urgencia del presente político de su espacio. De esta manera, las columnas de La Cámpora se integraron a la multitud en la Plaza llevando consigo el mensaje de apoyo recibido en Constitución y reforzando la idea de que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se encuentra hoy vinculada a la defensa de su principal referente política.