Diputados sesionará en Piedra Blanca en homenaje al Bicentenario del Beato Esquiú

La Cámara de Diputados de Catamarca desarrollará este miércoles, desde las 9:00, la Tercera Sesión Ordinaria fuera del recinto legislativo habitual. La actividad tendrá lugar en la Escuela Municipal N°1 "Fray Mamerto Esquiú", ubicada en la localidad de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, en una jornada que combinará el trabajo parlamentario con las actividades conmemorativas por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

La decisión de trasladar la sesión al interior provincial responde a una doble finalidad: por un lado, acercar la actividad legislativa a los vecinos del departamento y, por otro, rendir homenaje a una de las figuras más representativas de la historia catamarqueña y de la vida espiritual y política del país.

Una sesión atravesada por el Bicentenario de Esquiú

La realización de esta sesión especial se enmarca dentro de las actividades oficiales por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, considerado una figura emblemática para Catamarca. El homenaje adquiere un fuerte valor simbólico debido a que la actividad se desarrollará precisamente en el departamento que lleva su nombre y en la localidad de Piedra Blanca, estrechamente vinculada a la vida del religioso.

En este contexto, la Cámara de Diputados buscará combinar el tratamiento de los temas parlamentarios con una impronta institucional y conmemorativa. La iniciativa apunta además a reforzar el vínculo entre la Legislatura y el interior provincial, trasladando el debate legislativo a espacios comunitarios y educativos.

Los proyectos que marcarán la agenda legislativa

Durante la jornada, los diputados abordarán distintos expedientes incluidos dentro de los asuntos entrados. Entre las iniciativas destacadas figura un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo provincial un informe relacionado con el funcionamiento de la Comisión Provincial de Límites.

El pedido busca obtener precisiones sobre el desempeño de ese organismo provincial, en una sesión que tendrá una agenda marcada por temas institucionales y administrativos.

Otro de los proyectos que tomará estado parlamentario propone que el 25% de los recursos que reciba la provincia en concepto de adelanto financiero sea distribuido entre los municipios catamarqueños.

Entre los principales puntos de esa iniciativa se destacan:

Distribución del 25% de los adelantos financieros entre los municipios.

Incorporación del proyecto al tratamiento legislativo durante la sesión especial.

Debate sobre el destino y administración de recursos provinciales.

La propuesta aparece como uno de los temas de mayor relevancia política dentro del temario previsto para la jornada legislativa en Piedra Blanca.

El contexto político alrededor de Javier Galán

La sesión también estará atravesada por la situación política y judicial del diputado provincial del MID, Javier Galán, quien confirmó públicamente su presencia en la jornada legislativa.

La confirmación se produjo luego de que, durante el lunes, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados analizara distintos proyectos que actualmente se encuentran en tratamiento dentro de ese ámbito legislativo, entre ellos el pedido de desafuero de Galán.

La comisión, presidida por el diputado Eduardo Andrada, tiene la responsabilidad de analizar el caso con pruebas y determinar si corresponde avanzar con el desafuero del legislador provincial.

En medio de ese escenario, Galán utilizó sus redes sociales para ratificar que participará de la sesión especial en Fray Mamerto Esquiú. El legislador difundió un mensaje orientado a remarcar su cercanía con los vecinos del departamento y su intención de mantener contacto directo con la comunidad durante la jornada.

"MAÑANA ESTOY EN FRAY MAMERTO ESQUIÚ. Creo en una política cercana, donde las ideas y las necesidades de la gente se escuchen de verdad. Por eso mañana desde las 9 hs voy a estar compartiendo la jornada con vecinos del departamento. Traeme tu inquietud, tu propuesta o ese proyecto que querés impulsar para Fray", expresó el diputado en sus redes sociales.