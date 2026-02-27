El Senado le dio una nueva victoria al Gobierno y aprobó la reforma laboral

Con una mayoría cómoda que articuló el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado aprobó la reforma laboral, en medio de una jornada marcada por protestas en las cercanías del Congreso. La votación final reflejó un desenlace holgado en favor del Gobierno, cumpliendo con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones, registradas por Natalia Gadano y José Carambia.

El contexto político de la votación estuvo atravesado por la movilización de trabajadores y sindicatos que se manifestaron contra los artículos más controvertidos, así como por la presión interna entre bloques parlamentarios. La jornada no solo fue decisiva en términos legislativos, sino también simbólica, mostrando la fuerza del oficialismo para consolidar sus reformas clave.

Patricia Bullrich y el protagonismo de La Libertad Avanza

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un rol central en la definición de los consensos necesarios para destrabar la votación. Participó activamente en las negociaciones con sectores dialoguistas, logrando alineamientos estratégicos que facilitaron la aprobación.

Tras conocerse el resultado, Bullrich se mostró eufórica y acaparó todas las miradas. Al final de la sesión, arengó a su tropa y reunió al resto de los senadores libertarios para una foto histórica, capturando un momento de pleno júbilo que se proyecta como un hito en la gestión de Javier Milei.

El liderazgo de Bullrich y su coordinación con otros sectores parlamentarios evidencian la consolidación de La Libertad Avanza como actor clave en la política laboral del país, capaz de influir directamente en la agenda legislativa del oficialismo.

La reforma laboral: qué se aprobó

El Senado convalidó la modificación realizada por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44, evitando la reducción del 50% del sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

El texto aprobado incluyó otros artículos que generaron controversia entre la oposición, entre los cuales se destacan:

Regulación de indemnizaciones y del Fondo de Asistencia Laboral.

Supresión de la ultraactividad de convenios colectivos.

Restricciones a las tutelas sindicales.

Limitaciones al derecho a huelga.

Derogación de estatutos profesionales.

Desfinanciamiento del INCAA.

Estas disposiciones consolidan un marco laboral más restrictivo en términos de derechos colectivos, reforzando la visión del oficialismo de flexibilización y control sobre el régimen sindical y laboral.

Cambios concretos introducidos en Diputados

El cambio más relevante introducido por el oficialismo en la Cámara baja fue la eliminación del artículo 44, que previamente establecía reducciones significativas en licencias pagas y remuneración por accidentes o enfermedades no relacionadas con el trabajo.

En su versión original, el artículo dictaminaba:

50% del salario básico si el accidente o enfermedad era consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, practicar deportes).

75% del salario si no era consecuencia de actividad voluntaria (por ejemplo, un accidente en la vía pública).

Compensación durante 3 meses si el trabajador no tenía personas a cargo, o 6 meses si sí las tenía.

Durante la sesión extraordinaria en el Senado, la votación fue clara: no se podía introducir modificaciones adicionales, por lo que las opciones eran avalizar lo aprobado en Diputados o regresar a la versión original. Finalmente, se optó por ratificar los cambios de la Cámara baja, consolidando la eliminación del artículo 44.

Un capítulo clave en la gestión de Milei

Con la aprobación definitiva, la reforma laboral se transforma en uno de los logros legislativos más relevantes de Javier Milei, fortaleciendo su presencia política y la de su bloque parlamentario. La combinación de mayoría oficialista, negociaciones estratégicas y liderazgo de Patricia Bullrich permitió superar la resistencia de la oposición y garantizar la implementación de un cambio normativo que tendrá impacto directo en el mundo laboral y sindical del país.

El resultado también marca un punto de referencia para futuras negociaciones, demostrando la capacidad del oficialismo de articular consensos y manejar la agenda legislativa pese a la presión social y mediática. La imagen final de los senadores libertarios celebrando constituye un símbolo político que refleja tanto la victoria legislativa como la consolidación de un proyecto de gobierno que busca redefinir las reglas laborales vigentes.