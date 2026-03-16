"El show debe continuar": el duro mensaje de CFK previo a su indagatoria

En la antesala de lo que será su presentación presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio en su cuenta de la red social X —donde no publicaba desde el pasado 11 de febrero— con un mensaje cargado de críticas hacia el Poder Judicial y la administración nacional. La expresidenta deberá comparecer este martes a las 9:00 horas ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) en el marco de la denominada causa "Cuadernos", una investigación de alto impacto político que indaga sobre presuntos pagos de sobornos vinculados a la obra pública durante los años de su gestión y la de Néstor Kirchner.

La citación, que originalmente venía desarrollándose bajo la modalidad de videoconferencia, fue modificada por el tribunal, exigiendo la presencia física de la exmandataria en el edificio de Retiro. Este cambio en las formas procesales fue el eje central de su descargo público, donde la dirigente no ahorró adjetivos para calificar el accionar de los jueces y su relación con los medios de comunicación.

La denuncia de un "show mediático"

En su publicación, Cristina Kirchner planteó que la exigencia de presencialidad responde a una lógica ajena a lo estrictamente jurídico, vinculándola a una búsqueda de impacto visual. Con ironía, señaló que el tribunal "acató la exigencia mediática" para abandonar el formato virtual. Según su perspectiva, la modalidad de Zoom, que se venía utilizando habitualmente en este proceso, resultaba insuficiente para los requerimientos de la agenda pública y el consumo informativo tradicional. "Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el 'show debe continuar'", expresó la expresidenta, resumiendo su postura sobre el desarrollo del proceso. En este sentido, la dirigente utilizó el término "farsa procesal" para referirse a la causa que la tiene como protagonista, insistiendo en que el Poder Judicial y los denominados "medios hegemónicos" actúan coordinadamente para reemplazar necesidades sociales —como el trabajo y el acceso a los alimentos— por un entretenimiento político.

El contexto político y económico

A pesar de que el motivo central de su mensaje era la citación judicial, Cristina Kirchner aprovechó la oportunidad para lanzar dardos hacia el actual Gobierno nacional. La expresidenta vinculó su situación judicial con la coyuntura nacional, realizando un cruce directo al programa económico implementado por Javier Milei. Al respecto, sostuvo que cuando el Poder Ejecutivo no garantiza las condiciones básicas de vida para la población, el sistema judicial y mediático ofrece un escenario de distracción, frase que enfatizó con la sentencia: "No falla". Este movimiento de la exmandataria busca resignificar su presencia en Comodoro Py, transformando una instancia técnica obligatoria en una tribuna política desde donde cuestionar tanto el proceso judicial que enfrenta como las medidas de fondo de la actual administración libertaria.

El futuro del proceso judicial

La causa "Cuadernos" continúa siendo uno de los ejes de mayor tensión en el sistema federal argentino. Mientras los jueces del TOF7 mantienen su decisión de profundizar la presencialidad, la defensa de la expresidenta deberá afrontar esta nueva instancia bajo la atenta mirada de la opinión pública. La audiencia de este martes, convocada para las 9 de la mañana, se desarrolla bajo la premisa de la indagatoria, un acto procesal que en este contexto adquiere una trascendencia política mayor a la habitual, dado el peso de la figura de Kirchner en el escenario electoral y su constante confrontación con la estructura judicial federal. Hasta el momento, las partes han cumplido con los plazos previstos, y la presentación en Retiro marca el inicio de una nueva etapa en un juicio que se ha extendido durante años, con el foco puesto, según la mirada de la expresidenta, más en el rédito de la imagen que en la búsqueda de la verdad jurídica.