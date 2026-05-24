Indagan al financista vinculado a la AFA por presunto lavado millonario

El financista Maximiliano "Maxi" Vallejo, señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, deberá presentarse a declaración indagatoria ante la Justicia federal. La medida se enmarca en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de clubes del fútbol argentino, de acuerdo con información publicada por el diario Clarín.

Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas, está acusado de integrar una asociación ilícita que habría canalizado más de 100 millones de dólares mediante operaciones que involucraron al menos 16 entidades deportivas, además de la adquisición de bienes de alta gama y propiedades presuntamente utilizadas para el blanqueo de fondos de origen ilegal.

El presunto esquema: clubes, contratos y flujo millonario

Según la investigación impulsada por los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, el esquema bajo análisis se habría basado en contratos financieros con clubes del fútbol argentino que, en apariencia, eran acuerdos comerciales legítimos, pero que habrían encubierto maniobras defraudatorias y movimientos de dinero irregular.

Entre las instituciones mencionadas en la causa se encuentran:

Banfield

San Lorenzo

Racing

Barracas Central

Y otras entidades deportivas incluidas en el expediente

Estos vínculos contractuales son analizados como parte de una operatoria más amplia que habría permitido el flujo de fondos dentro del sistema futbolístico bajo formatos financieros formales, pero con presunto origen ilícito según la acusación fiscal.

Señalamientos fiscales: impuestos y régimen cambiario

La causa no se limita únicamente a las imputaciones por lavado de dinero. También contempla cargos vinculados a:

Retención indebida de impuestos

Posibles infracciones al régimen cambiario

Estos elementos amplían el alcance de la investigación, que intenta reconstruir el circuito completo de movimientos financieros atribuidos al presunto entramado, incluyendo su impacto en distintas áreas del sistema económico vinculado al fútbol argentino.

Bienes de lujo y sociedades interpuestas

Uno de los aspectos centrales del expediente es la presunta utilización de bienes de alta gama y estructuras societarias para ocultar la titularidad de activos. Entre los elementos investigados se destacan:

Decenas de vehículos de lujo , incluida una Ferrari California

, incluida una Diversas propiedades inmobiliarias

Bienes registrados a nombre de sociedades vinculadas, presuntamente utilizadas para ocultar su verdadero origen y titularidad

La hipótesis fiscal sostiene que estos activos habrían sido incorporados como parte de un mecanismo destinado a dar apariencia de legalidad a fondos de procedencia ilícita.

El origen de la causa y los allanamientos

De acuerdo con la información publicada por Clarín, el expediente judicial se originó a partir de una denuncia presentada por el organismo recaudador ARCA, lo que dio inicio a una serie de medidas de investigación.

Entre ellas se destacan allanamientos realizados en:

La AFA

Diversos clubes del fútbol argentino

Durante estos procedimientos, se habría encontrado documentación considerada relevante para vincular a Vallejo con operaciones financieras extendidas dentro del ámbito deportivo.

SIRA y entramado empresarial bajo análisis

La investigación también incorpora el análisis de presuntas maniobras relacionadas con permisos de importación SIRA, además de la existencia de un entramado empresarial compuesto por múltiples firmas.

Según el expediente, estas estructuras habrían sido utilizadas para canalizar fondos durante los últimos años, ampliando la complejidad del circuito financiero bajo estudio y su posible conexión con distintas actividades económicas.

Medidas judiciales y alcance del expediente

En el marco de la causa, la Justicia dispuso una serie de medidas cautelares que incluyen:

Inhibición de bienes

Prohibición de salida del país para los imputados

Asimismo, otras personas vinculadas al entorno del financista también fueron citadas a declarar, lo que sugiere una investigación de carácter amplio que excede la figura individual de Vallejo.

El caso Banfield y la continuidad de la investigación

Un capítulo específico del expediente está centrado en el Club Atlético Banfield, donde se analizan contratos considerados por la fiscalía como potencialmente perjudiciales para la institución y funcionales al presunto circuito de blanqueo.

Este punto se suma a una investigación en desarrollo que, según los fiscales, busca determinar si estructuras del fútbol argentino fueron utilizadas como vehículo para operaciones financieras con fondos de origen ilícito.

La causa continúa abierta y se espera que la declaración indagatoria de Maximiliano "Maxi" Vallejo aporte elementos clave para avanzar en el esclarecimiento de un entramado que, de acuerdo con la acusación, habría alcanzado múltiples niveles del sistema futbolístico y financiero.