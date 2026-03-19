Jalil advirtió que "marzo va a ser el peor momento" y pidió "tolerancia"

En el marco de la Jornada de Fortalecimiento Estratégico, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en contacto con la prensa volvió a poner el ojo en la situación económica adversa para la provincia, apuntando como razón de ello a la caída de la coparticipación y el contexto tanto nacional como internacional complejo.

El mandatario fue contundente al describir la situación actual de los recursos provinciales: "La coparticipación este mes tiene prácticamente un 5% menos de lo estimado, y ya lo estimado era muy bajo. Hemos salido a pedir recursos a todos", afirmó.

Este descenso en los fondos coparticipables impacta directamente en la capacidad de financiamiento del Estado provincial, lo que obligó a intensificar gestiones con distintos actores para sostener obras e inversiones estratégicas.

Gestión de recursos y obras clave

Ante la reducción de ingresos, el Gobierno provincial dice que avanzó en la búsqueda de financiamiento externo para garantizar la continuidad de proyectos considerados prioritarios. En ese sentido, Jalil detalló acuerdos y gestiones en curso con Glencore, quien aportará 5.000 millones de pesos para la obra del bypass que involucra a Santa María, Belén y Andalgalá y además dijo el mandantario provincial que se solicitaron recursos a YMAD, los cuales ya han sido aprobados.

Estas acciones reflejan una estrategia orientada a sostener la obra pública como motor de actividad económica, en un contexto de restricciones presupuestarias.

Marzo, el punto más crítico

El gobernador fue explícito al señalar el momento actual como el más complejo del año. "creo que en marzo va a ser el peor momento", advirtió, al tiempo que pidió comprensión a la ciudadanía: "Les pido mucha tolerancia a todos".

Según sus estimaciones, la situación podría comenzar a revertirse en el corto plazo: "Yo calculo que en abril, sobre todo mayo, tendría que empezar la economía a mejorar, porque hoy la situación es muy compleja", indicó.

En relación con el vínculo con el Gobierno nacional, Jalil explicó que, si bien no mantuvo diálogo directo con el presidente, sí lo hizo con el ministro de Economía: "He podido dialogar con el ministro Caputo y con parte de su equipo. Ellos están pensando que a partir de abril-mayo vamos a tener una mejora de la recaudación".

Paritaria docente

Ante la consulta sobre la negociación salarial docente, el gobernador recalcó que la paritaria se da en un escenario de recursos en retroceso. Por ello defendió la propuesta oficial de incrementar a $870 mil el salario mínimo docente y subrayó el esfuerzo fiscal que implica sostener esto.

"Dar la cláusula gatillo en un contexto de caída de la recaudación es un esfuerzo muy grande del Gobierno. Espero que lo acepten, en un contexto muy complejo", sostuvo. La referencia a la cláusula gatillo evidencia la intención de mantener mecanismos de actualización salarial, aun en un escenario de restricciones económicas.

Prioridades de gestión y contexto internacional

En el plano político, Jalil evitó definiciones electorales y reafirmó su enfoque en la gestión: "Estoy dedicado a gestionar Catamarca. Nuestro desafío es gestionar Catamarca, conseguir inversión en un contexto muy difícil", afirmó. El gobernador también vinculó la situación local con un escenario global que describió como crítico: "Hay que tener mucho cuidado con lo que son el cambio de esta nueva era. Estamos prácticamente en una guerra mundial, ustedes lo están viendo y observando a través de los medios", expresó.

En esa línea, advirtió sobre factores externos que podrían impactar en la economía:

Países paralizados por la falta de energía.

Precio del petróleo en niveles récord, con potencial impacto inflacionario.

Finalmente, remarcó la necesidad de un contexto internacional más estable: "Es importante que esta guerra termine, hay que trabajar para que el mundo esté en paz y creo que es la postura personal y de los catamarqueños".

Minería y empleo como ejes estratégicos

El gobernador destacó también los avances en el sector minero, señalando acuerdos en marcha con empresas como Rio Tinto y Galán Lithium. En ese marco, anticipó que en los próximos meses comenzarán a exportar nuevas plantas de litio, lo que podría representar un impulso significativo para la economía provincial.

En el cierre de su intervención, Jalil puso el foco en uno de los indicadores que considera centrales:

"Nuestro foco es mantener el empleo", afirmó.

En ese sentido, subrayó que Catamarca registra una tasa de desempleo del 3,8%, un nivel que se ubica por debajo del promedio nacional, en un contexto económico general marcado por la incertidumbre.