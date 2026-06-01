Milei, Caputo y Jalil marcan presente en el 43° Congreso Anual del IAEF

El presidente Javier Milei volverá a exponer públicamente sobre el rumbo económico del Gobierno este martes, cuando participe del cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros más relevantes del sector económico y financiero de la Argentina.

La presentación del mandatario se desarrollará en el marco de un evento que tendrá como eje central el análisis del escenario económico actual y las perspectivas futuras para el país. Bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación", la convocatoria reunirá en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a representantes del ámbito político, económico, financiero y empresarial.

La participación de Milei se producirá en el tramo final de una jornada especialmente diseñada para debatir sobre las reformas estructurales, las condiciones para la inversión, los desafíos del crecimiento económico y las implicancias que tiene para la Argentina el actual contexto internacional.

Un encuentro enfocado en la consolidación económica

El Congreso Anual del IAEF constituye uno de los espacios de intercambio más importantes entre dirigentes políticos, empresarios y referentes de las finanzas. En esta edición, el eje de discusión estará centrado en la consolidación de los cambios económicos y en los desafíos que enfrenta el país en un escenario global complejo.

La actividad comenzará con la apertura formal a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

A lo largo de la jornada se desarrollarán distintos paneles y exposiciones orientados a analizar la situación económica, las perspectivas de inversión y las reformas consideradas necesarias para fortalecer el proceso de transformación que atraviesa el país.

En ese contexto, el discurso de Javier Milei está previsto para las 19 horas y será el encargado de clausurar oficialmente el encuentro.

Caputo y otros funcionarios nacionales formarán parte del debate

Además de la participación presidencial, el Gobierno nacional tendrá una presencia destacada en el congreso mediante la intervención de varios de sus principales funcionarios. Entre los expositores confirmados se encuentra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien volverá a defender el programa económico impulsado por la administración nacional y a exponer sobre los desafíos de la gestión económica.

También participarán:

• Pablo Quirno, canciller.

• Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

• Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central.

La presencia de estos funcionarios permitirá que distintos aspectos de la gestión económica, financiera e institucional formen parte de las discusiones previstas durante la jornada.

Referentes económicos y empresarios

El Congreso también contará con la participación de especialistas y representantes del sector privado que aportarán distintas miradas sobre la situación económica y las oportunidades de desarrollo. Entre ellos se encuentran:

• Pablo De Gregorio, presidente del comité organizador.

• Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews.

Asimismo, estarán presentes referentes empresariales de compañías y sectores estratégicos:

• Jose Alonso, del Grupo Mirgor.

• Santiago Castro Piccolo, de OCASA.

• Gabriela Renaudo, de VISA Argentina y Región Cono Sur.

• Marcelo Iribarne, de Sidersa.

• Adolfo Zuberbuhler, de Pampa Energía.

La participación de estos representantes del sector privado forma parte del objetivo del encuentro de incorporar diferentes perspectivas vinculadas al clima de negocios, la inversión y la actividad económica.

Jalil presente también

Dentro de la agenda prevista para el congreso también se desarrollará un panel político que reunirá a dos mandatarios provinciales que mantienen una relación de diálogo con el Ejecutivo nacional.

Los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, protagonizarán una exposición titulada "El desafío de Consolidar un cambio". La participación de ambos mandatarios se enmarca en la intención de analizar los desafíos que enfrentan las provincias en el contexto actual y la manera en que los procesos de transformación económica impactan sobre las distintas regiones del país.

La presencia de Jalil otorga además representación a Catamarca dentro de uno de los encuentros más relevantes del calendario económico nacional.

Un debate político sobre los acuerdos para el crecimiento

La agenda del Congreso incluirá también un espacio dedicado al análisis político y legislativo. Antes del panel que compartirán los gobernadores, las senadoras Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical; Nadia Márquez, de La Libertad Avanza; y Flavia Royón, de Primero los Salteños, participarán de un debate enfocado en el desafío de "construir acuerdos para el crecimiento del país".

La discusión buscará abordar la importancia de los consensos políticos en el proceso de transformación económica y en la implementación de políticas orientadas al desarrollo.

El cierre de una jornada clave para el sector financiero

La participación de Javier Milei en el cierre del 43° Congreso Anual del IAEF volverá a colocar al programa económico del Gobierno en el centro del debate público ante una audiencia integrada por ejecutivos de finanzas, empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y especialistas.

Bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación", el encuentro se propone analizar los desafíos que enfrenta la Argentina en el escenario internacional actual, el impacto de las reformas estructurales y las condiciones necesarias para fortalecer el clima de inversión.

Con una agenda que reunirá a integrantes del Gobierno nacional, gobernadores, legisladores, economistas y empresarios, el Congreso del IAEF se convertirá en un nuevo ámbito de discusión sobre el presente y las perspectivas de la economía argentina, culminando con la exposición del Presidente, quien volverá a defender y ratificar el rumbo económico impulsado por su administración.