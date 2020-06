Jalil dará participación a los intendentes en la reglamentación de la ley de regalías mineras

La semana pasada, el Gobierno provincial logró su cometido de aprobar la nueva ley de regalías mineras, aún cuando no contó con el apoyo de ningún legislador de la oposición. Sin embargo, ahora, el gobernador Raúl Jalil buscará alcanzar con los intendentes acuerdos respecto de la reglamentación de esa norma, que continúa siendo cuestionada por la oposición, que considera que no hay claridad respecto del uso de esos fondos, al igual que de la participación que tendrán los municipios en la determinación de cuáles serán las obras que se ejecutarán.

Ayer, Jalil recibió a los intendentes del oeste catamarqueño con los que dialogó de la situación general de la provincia y cada municipio, en el marco de la pandemia. Los jefes comunales también señalaron algunas obras que necesitan en sus jurisdicciones y también, se habló de la polémica reforma del régimen de regalías mineras.

En este último aspecto, el mandatario provincial los invitó a los intendentes a que participen de la reglamentación que debe hacer el Ejecutivo provincial de la ley de regalías mineras. Pero les reiteró que su intención es que las obras que se realicen con esos fondos deben ser de envergadura para el departamento, dejando de lado la división de esos fondos en cada municipio.

En este sentido, el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, señaló tras el encuentro que “la visión que tiene el gobernador de invertir el dinero de la regalías mineras, en obras de gran envergadura, es muy importante porque eso nos va a permitir el desarrollo de cada una de nuestras comunidades, fundamentalmente pensando también en lo que sucede hoy en nuestro país y nuestra provincia, por la escasés de alimentos que se viene por esta pandemia y creo que es una oportunidad para nosotros, para trabajar fuerte en el desarrollo de la producción en cada una de nuestras jurisdicciones”.

A diferencia del peronista Nóblega, quien además agradeció el gesto de Jalil por participar de la reglamentación, el intendente radical de Andalgalá, Eduardo Córdoba, volvió a criticar la modificación de la ley al señalar que tal como fue aprobada por la Legislatura “no se asegura que los municipios tengan decisión sobre sus recursos económicos ni cómo va a ser la distribución dentro de un mismo departamento. Eso no está claro”.

“Se ha aprobado una ley muy estéril en cuanto a garantías que vaya a dar a cada departamento y, en ese sentido, como ciudadano del oeste catamarqueño siento mucha impotencia y disgusto”, remarcó.

A su vez, criticó que durante las negociaciones con la oposición, el oficialismo aceptó algunas modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo, pero no pasó eso con “los puntos que eran los que más nos interesaban, que tenían que ver con cómo vamos a participar los municipios y de qué manera se iba a distribuir adentro de un departamento, teniendo en cuenta que hay departamentos que tienen más de una jurisdicción que no fueron tenidos en cuenta”.

Por último, señaló que esta nueva normativa impacta de manera negativa en la intención del Gobierno provincial de alcanzar la licencia social para cualquier nuevo proyecto de explotación minera.