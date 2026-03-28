La Justicia frena la reforma laboral ante un pedido del sindicato de Comercio

La Justicia federal de San Martín dispuso la suspensión de la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral en el ámbito del comercio, en una resolución que introduce un freno temporal a cambios sensibles para el sector. El fallo, que responde a una medida cautelar presentada por el sindicato local, impacta directamente en la vigencia de acuerdos colectivos y en el esquema de financiamiento de las organizaciones gremiales.

Un fallo con efecto inmediato

La resolución judicial se dictó en el marco de una acción de amparo promovida por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional. En el centro del litigio se encuentran los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802, cuya constitucionalidad fue cuestionada por la organización sindical.

El juzgado resolvió suspender la aplicación de estas disposiciones específicamente en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y otros acuerdos vinculados. Además, ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar dichos artículos dentro de ese ámbito, estableciendo así un límite claro mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Protección de los convenios vigentes

Uno de los puntos centrales del fallo es la decisión de mantener vigentes todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales. Esto incluye, de manera explícita, aquellas relacionadas con los aportes sindicales, un aspecto clave en la estructura financiera de los gremios.

La medida cautelar busca preservar el equilibrio existente en las relaciones laborales del sector comercio, evitando alteraciones que podrían derivarse de la aplicación inmediata de la normativa cuestionada. En este sentido, el fallo refuerza la continuidad de los acuerdos colectivos como herramienta de regulación laboral.

Los argumentos del sindicato

El planteo sindical que dio origen a la resolución judicial se apoyó en una advertencia concreta: la aplicación de los artículos 131 y 133 podría afectar tanto la continuidad de los convenios colectivos como la sustentabilidad económica de las organizaciones gremiales.

Entre los puntos más relevantes señalados se destacan:

Riesgo de reducción de recursos sindicales , especialmente por la imposición de un tope del 2% a los aportes.

, especialmente por la imposición de un tope del 2% a los aportes. Posible afectación de la negociación colectiva , al debilitar la estructura financiera que sostiene la actividad gremial.

, al debilitar la estructura financiera que sostiene la actividad gremial. Impacto en servicios sociales y de salud, que dependen en gran medida de los ingresos derivados de dichos aportes.

Estos argumentos fueron considerados por el juzgado al momento de evaluar la procedencia de la medida cautelar.

La mirada judicial: verosimilitud y urgencia

En su análisis, el tribunal entendió que existen elementos suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho invocado, uno de los requisitos clave para la concesión de una medida cautelar. Asimismo, identificó la existencia de un riesgo de perjuicio inminente, vinculado al vencimiento del acuerdo paritario previsto para el 31 de marzo.

Este contexto temporal resultó determinante: la posible entrada en vigencia de los artículos cuestionados en un momento crítico para la negociación salarial podría generar consecuencias inmediatas y difíciles de revertir.

El fallo también subraya que la implementación de estas disposiciones podría tener un impacto directo en el financiamiento sindical, lo que a su vez repercutiría en la capacidad de las organizaciones para sostener prestaciones sociales y de salud.

Un compás de espera de seis meses

La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses, período durante el cual se suspende la aplicación de los artículos en cuestión dentro del sector comercio. Este plazo funciona como un margen para que la Justicia avance en el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

En términos prácticos, la decisión judicial establece un escenario de estabilidad transitoria, en el que se preservan las condiciones actuales mientras se define el futuro de la reforma en este ámbito específico.

Un conflicto abierto

El fallo no resuelve definitivamente la disputa, pero sí marca un punto de inflexión en la implementación de la Ley de Modernización Laboral en el sector comercio. La tensión entre la normativa nacional y los acuerdos colectivos queda ahora bajo revisión judicial, con implicancias que trascienden el caso puntual.

La decisión de la Justicia federal de San Martín introduce así una pausa significativa en un proceso de cambio, poniendo el foco en la necesidad de evaluar cuidadosamente los efectos de las reformas sobre el entramado laboral existente.