Milei celebró el fallo por YPF y criticó al kirchnerismo: "Nos costó 12 años de falta de inversiones"

En un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei celebró este viernes el fallo favorable a la Argentina en la causa por la estatización de YPF, al que definió como un logro producto de la "pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno".

El mandatario sostuvo que el resultado permitió "torcer el destino a nuestro favor" en un caso que representaba una amenaza concreta para las finanzas del país. En ese sentido, destacó que la resolución evitó el pago de 18 mil millones de dólares, cifra que describió con un fuerte impacto simbólico: "el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas".

Para Milei, se trataba de una carga que resultaba "virtualmente imposible" de afrontar, lo que elevaba la relevancia del fallo a un plano excepcional dentro de la historia reciente del país. Por ello, no dudó en calificar el desenlace como una "inigualable alegría" y un "hecho de trascendencia histórica".

La narrativa del triunfo: perseverancia frente a la adversidad

Durante su discurso, el Presidente construyó una narrativa basada en la superación de obstáculos, destacando valores como la constancia y la perseverancia. En una frase de alto contenido simbólico, afirmó:

"Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia".

Con esta definición, Milei buscó enfatizar no solo el resultado judicial, sino también el proceso que condujo a él. En ese marco, introdujo una de las metáforas más contundentes del mensaje al señalar que el país logró liberarse de una carga histórica:

"Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas".

Según el mandatario, esa amenaza era consecuencia directa de decisiones políticas del pasado, a las que atribuyó la responsabilidad de haber puesto a la Argentina en una situación crítica.

Duras críticas al kirchnerismo y a la expropiación de 2012

Una parte central del discurso estuvo dedicada a cuestionar a quienes impulsaron la estatización de YPF en 2012. Sin mencionarla directamente en todos los pasajes, Milei apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro Axel Kicillof.

El Presidente rechazó de manera categórica cualquier intento de adjudicarles mérito en el resultado del fallo:

"Nada puede estar más lejos de la verdad".

Además, calificó como una "afrenta a los argentinos" que sectores políticos pretendan apropiarse del desenlace favorable. En su interpretación, las decisiones adoptadas en aquel momento condujeron al país a una situación límite.

Milei utilizó términos particularmente duros para referirse a esa etapa, al afirmar que:

"Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida"

Dicha decisión "podría habernos costado todo"

Estas declaraciones marcaron uno de los momentos más tensos del mensaje presidencial, en el que la celebración del fallo se combinó con una fuerte crítica política hacia la gestión anterior.

Reformas en marcha: cambios en la ley de Expropiaciones

Más allá del análisis del fallo, el mandatario aprovechó la cadena nacional para anunciar una iniciativa legislativa. Según adelantó, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.

Este anuncio sugiere la intención del Gobierno de introducir cambios estructurales para evitar situaciones similares en el futuro. Aunque no se detallaron los contenidos específicos de la reforma, el contexto del discurso deja entrever que el objetivo será reforzar los mecanismos legales vinculados a este tipo de decisiones.

En ese sentido, Milei vinculó la iniciativa con una visión más amplia de su gestión, al señalar:

"Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado".

Un mensaje con doble dimensión: celebración y advertencia

El discurso presidencial combinó dos ejes claramente definidos:

Celebración institucional y económica , destacando el alivio financiero logrado.

, destacando el alivio financiero logrado. Crítica política, orientada a responsabilizar a gestiones anteriores por la situación heredada.

En conjunto, el mensaje buscó instalar la idea de un punto de inflexión. Por un lado, la resolución judicial aparece como un cierre favorable a un conflicto de larga data. Por otro, funciona como argumento para impulsar cambios normativos y reforzar el posicionamiento político del Gobierno.

La insistencia en conceptos como "trascendencia histórica", "pericia jurídica" y "espada de Damocles" refuerza la intención de dotar al episodio de una dimensión estructural, más allá del resultado puntual.

Así, el fallo por YPF no solo se presenta como una victoria legal, sino como un elemento central en la narrativa oficial sobre la herencia recibida y el rumbo futuro de la Argentina.