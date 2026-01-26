Reforma laboral: el oficialismo pone primera y apunta a sesionar el 11 de febrero

El oficialismo en el Senado avanza en la recta final de la reforma laboral y se encamina a llevar el proyecto al recinto el próximo 11 de febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias. Aunque el viernes pasado se había dado por concluida la etapa formal de consultas, durante esta semana continuarán las reuniones técnicas con distintos sectores, en paralelo a una intensa negociación política para garantizar los apoyos necesarios.

Los encuentros en la Cámara alta están encabezados por la doctora Josefina Tajes y por el secretario parlamentario de La Libertad Avanza en el Senado, Cristian Larsen, y cuentan con el aval del equipo de la senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la iniciativa.

"Las reuniones son muy productivas. Cada institución nos transmite sus preocupaciones y analizamos qué podemos incluir en la ley", señaló a TN uno de los integrantes del equipo técnico que responde a Bullrich. Según aclararon desde el oficialismo, el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, por lo que no se reabrirá el debate en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Las eventuales modificaciones se introducirán directamente en el recinto, durante la sesión.

En contraste, Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría en rechazo a la propuesta, mientras mantiene su postura crítica frente al contenido de la reforma.

Durante los últimos días, por el tercer piso del Senado pasaron representantes de diversas cámaras empresariales, entre ellas la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA).

Desde CAME, su presidente Ricardo Diab destacó el clima de diálogo: "Fue la primera vez que fuimos escuchados. Sentimos que estamos en una mesa donde podemos intercambiar ideas y hacer propuestas. Quedamos en generar alternativas que no pierdan el espíritu de fondo que tiene esta pretendida reforma laboral".

En la misma línea, el titular de la CAC, Mario Natalio Grinman, expresó su respaldo al enfoque general del proyecto. "Compartimos el espíritu de la iniciativa, centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo y en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales", afirmó.

Distinta fue la posición de la CGT, cuyos integrantes del triunvirato no se reunieron con el oficialismo, aunque sí mantuvieron contactos con senadores de Unión por la Patria. Uno de sus referentes, Octavio Argüello, aseguró que "hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral" y advirtió que la central obrera dará pelea "en la Justicia o en la calle" para defender "el derecho y la dignidad del trabajador".

El rol de Santilli y la búsqueda de apoyos provinciales

En paralelo al trabajo técnico en el Senado, el ministro Diego Santilli intensificó sus gestiones políticas con gobernadores, con el objetivo de sumar votos y consolidar respaldo territorial. Uno de esos encuentros se realizó el viernes pasado en la Casa Rosada, donde Santilli se reunió con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Si bien Juntos Somos Río Negro no cuenta actualmente con representación en el Congreso, desde el Gobierno valoran su apoyo político al proyecto. Tras el encuentro, los participantes coincidieron en que la iniciativa de Modernización Laboral es "clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico".

El conteo de votos en el Senado

De cara al inicio del período extraordinario —previsto entre el 2 y el 27 de febrero—, el oficialismo continuará con el conteo fino de apoyos. Bullrich parte de un piso de 21 senadores propios, a los que se sumarían los tres del PRO que responden a Martín Goerling Lara. Pese a las tensiones internas del partido amarillo, el diálogo con la jefatura del bloque permitiría garantizar esos votos.

La UCR podría aportar hasta diez senadores, aunque persisten dudas sobre la postura de los legisladores que no responden directamente a gobernadores, como Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). En ese contexto, cobró relevancia la visita de Santilli a Corrientes, donde se reunió con el gobernador Juan Pablo Valdés, provincia de origen del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi.

Si el oficialismo logra sumar a esos tres radicales "sin tierra", alcanzaría 34 votos, quedando a solo tres del quórum necesario de 37 senadores. En esa búsqueda, también están en agenda las negociaciones con Misiones, Salta, Neuquén, Tucumán, Corrientes y Catamarca.

Definiciones en Casa Rosada

En este escenario, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno para analizar el estado de situación y definir la estrategia legislativa. Participarán Santilli, Bullrich, Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Con el inicio formal de la actividad legislativa ya en marcha, el Gobierno apuesta a sostener las mayorías tanto en la votación en general como en el tratamiento artículo por artículo, en un debate que promete ser uno de los ejes centrales del verano político.