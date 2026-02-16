Reforma laboral en Olivos: Milei y Bullrich definen el futuro de las licencias médicas

En el tramo final de las sesiones extraordinarias, la actividad política del Poder Ejecutivo no se detuvo pese a la jornada festiva por Carnaval. El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la quinta de Olivos a la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo central de ultimar los detalles del proyecto de reforma laboral. La reunión, que rompió con el bajo perfil público que el mandatario había mantenido en los últimos días, se produjo en un momento crítico donde el debate por las modificaciones en las licencias médicas amenaza con tensar los consensos necesarios para el tratamiento en la Cámara de Diputados.

La cumbre en la residencia presidencial fue confirmada a través de las redes sociales, donde una fotografía de ambos dirigentes graficó la intensidad de la agenda oficial en un día no laborable. El mandatario fue tajante al respecto en su cuenta de la red social X, donde se preguntó retóricamente qué era un feriado y afirmó que la única forma de salir adelante es mediante el capitalismo, el ahorro y el trabajo duro. Por su parte, la senadora Bullrich reveló que la necesidad de la audiencia radicaba en pulir los pormenores del temario legislativo antes de que concluyan formalmente las extraordinarias el próximo sábado 28 de febrero, luego de que el Ejecutivo resolviera prolongarlas por un día más para cumplir con todos los plazos legales.

El conflicto del Artículo 44 y las alternativas de la mesa política

La pieza central de la negociación actual es la modificación del artículo 44 del proyecto de reforma, que busca reducir el pago del salario durante las licencias por enfermedad. Fue la propia Bullrich quien anticipó cambios en este punto, el cual hoy garantiza el cien por ciento de la remuneración, pero que bajo la nueva ley recortaría el porcentaje en casos donde las dolencias no sean consecuencia directa de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo. Esta iniciativa ha despertado fuertes resistencias incluso entre los sectores dialoguistas de la oposición, lo que obligó al círculo íntimo de Milei a repensar la estrategia ante la falta de consensos sociales para sostener el debate.

Por estas horas, la mesa política coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e integrada por figuras como Martín Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem e Ignacio Devitt, debate las posibilidades para resolver el conflicto sin que el proyecto deba retornar al Senado. Entre las opciones en estudio se encuentra la instrumentación de un decreto reglamentario que aclare criterios médicos y garantice el pago completo ante enfermedades severas o crónicas, la posibilidad de impulsar una ley complementaria, o finalmente dar lugar a cambios durante el tratamiento en Diputados, lo que obligaría inevitablemente a una segunda revisión por parte de los senadores.

Prioridades legislativas hacia el cierre de febrero

Más allá de la obsesión presidencial por la reforma laboral, el oficialismo busca capitalizar el impulso obtenido tras la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La hoja de ruta hacia el cierre de la prórroga veraniega incluye la búsqueda de la media sanción restante para el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, así como el debate de la Ley Penal Juvenil en la Cámara Alta.

A este ambicioso temario se suma la intención de conquistar la media sanción de la Ley de Glaciares, mientras que otros proyectos, como la Ley de Financiamiento Universitario, podrían ser postergados para las sesiones ordinarias debido a la cercanía del calendario electoral.