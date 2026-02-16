Tensión gremial: la CGT define este lunes la convocatoria a un paro general

La escena política y social de la Argentina se encuentra en un punto de ebullición. Este lunes, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo una reunión de carácter decisivo para el futuro inmediato del país. El objetivo central del encuentro es debatir y definir la posibilidad de llamar a un paro general para la próxima semana, una medida de fuerza que surge como respuesta directa y en "claro desacuerdo" ante la posible sanción de la Reforma Laboral.

Este proyecto de ley, que ya cuenta con la media sanción del Senado, se prepara para iniciar su tratamiento y debate en la Cámara de Diputados. Ante este avance legislativo del oficialismo, la central obrera busca posicionarse con una demostración de poder que frene o condicione la iniciativa gubernamental en la cámara baja.

Una cumbre virtual en un momento crítico

Debido a la urgencia y la necesidad de coordinar posiciones entre los distintos sectores que integran la central, los cotitulares de la CGT han decidido realizar el encuentro de manera virtual. La cita está pactada para las 11:00 horas de este lunes y contará con la presencia de las figuras clave que hoy conducen los destinos de la organización:

Octavio Argüello, representante del gremio de Camioneros.

Jorge Sola, del sindicato del Seguro.

Cristian Jerónimo, referente de los empleados del vidrio.

La elección de una modalidad virtual no resta peso a la gravedad de lo que se discute. La cúpula directiva debe unificar criterios sobre el alcance y la fecha de una huelga que promete paralizar las actividades en todo el territorio nacional, reflejando el malestar de los sectores productivos frente a los cambios normativos propuestos.

El consenso hacia la huelga nacional

Dentro de la estructura sindical, la idea de una medida de fuerza no es nueva, pero ha cobrado una fuerza inusitada en los últimos días. Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la central, fue taxativo al respecto hace pocos días, señalando que "están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional".

Esta postura es compartida por una gran cantidad de sindicalistas que sostienen que la estrategia de movilización tradicional ha llegado a su límite. Según la visión de este sector, ya no es suficiente con salir a la calle para expresar la oposición al proyecto del gobierno; por el contrario, han pedido de manera expresa la implementación de medidas más duras. La sensación térmica en el seno de la CGT es que solo un paro general de gran magnitud podrá enviar un mensaje claro al Congreso de la Nación sobre las consecuencias sociales de la reforma.

¿Qué rechaza la CGT?

El descontento de la central obrera no es abstracto, sino que se fundamenta en modificaciones estructurales que, a su juicio, vulneran derechos adquiridos de los trabajadores. El proyecto de Reforma Laboral contiene varios ejes que han sido catalogados como inaceptables por la dirigencia gremial.

Entre los puntos técnicos que generan mayor rechazo se destacan:

Indemnizaciones: Las modificaciones sobre el esquema de compensaciones por despido.

Jornada laboral: La reconfiguración de las horas de trabajo y su flexibilidad.

Derecho a huelga: Las limitaciones o regulaciones que podrían afectar el ejercicio de la protesta.

Vacaciones: Alteraciones en el régimen de descanso anual.

Licencias críticas: El nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que ha despertado duras críticas por parte de los representantes de los trabajadores.

El calendario de la protesta y el debate legislativo

La estrategia de la CGT está finamente sincronizada con los tiempos del Poder Legislativo. La intención de la central es convocar al paro general coincidiendo con el inicio del debate en la Cámara de Diputados. Según las previsiones del calendario parlamentario, esto ocurriría probablemente el miércoles 18 o el jueves 19.

De confirmarse esta hoja de ruta, la Argentina se enfrenta a una semana de alta parálisis y conflicto social. La decisión que emane de la reunión virtual de hoy será el disparador de un escenario de confrontación entre el modelo de "modernización" que impulsa el Poder Ejecutivo y la defensa del marco jurídico laboral que sostiene la central obrera. El resultado del encuentro de las 11:00 determinará si el país va hacia una tregua mínima o si, finalmente, se concreta la ruptura total a través de la huelga nacional.