Vuelta del Ejército a Catamarca: ya se inscribieron cerca de 200 aspirantes

La semana pasada, el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, firmaron en la Casa Rosada un "convenio de colaboración" para instalar una unidad militar en Catamarca. El convenio prevé la construcción de cien viviendas de servicio que estarán destinadas al personal militar que cumpla funciones en la Unidad.

La firma establece que el Gobierno provincial se compromete a construir una Unidad Militar, siguiendo los criterios y normas establecidos por la Dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército Argentino.

A su vez, el Ministerio de Defensa se compromete a realizar los trámites necesarios para la instalación de dicha unidad, disponiendo los desplazamientos de efectivos y material correspondientes para dejarla operativa.

En ese contexto, Adrián Ferrari, Coronel Jefe de la delegación Catamarca del Ejército Argentino, confirmó que después de la reunión con los funcionarios nacionales, Jalil “me llamó para iniciar mañana con los estudios de la creación de una nueva unidad militar” en la provincia.

“El jueves se formalizó el convenio con el ministro de Defensa Jorge Taiana. Me parece una gestión brillante para Catamarca”, señaló Ferrari.

Adrián Ferrari, jefe de la delegación Catamarca del Ejército Argentino.

“Es un proceso que lleva su tiempo, pero no se va a demorar mucho porque veo al gobernador entusiasmado. Veo muy avanzada su gestión. No me cabe la menor duda que para el año que viene estarían finalizadas las obras”, estimó.

En esa línea, Ferrari aseguró que “tenemos varios ciudadanos anotados, estamos próximos a los 200, un número importante. Después viene el proceso de incorporación, estudios”.

Por otro lado, aseguró que ya fue asignado el predio ubicado en Nueva Coneta, en el que se construirá un barrio militar. “Había hecho el reconocimiento en la zona. Es en inmediaciones al predio de la escuela agrotécnica”, detalló.