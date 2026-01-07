Cómo hacer bizcochitos de grasa agridulces en casa

Los bizcochitos de grasa son un infaltable en la mesa argentina. Acompañan el mate, el café o funcionan como un bocado rápido entre comidas gracias a su textura crocante y su sabor inconfundible. Dentro de este universo, los agridulces ocupan un lugar especial: combinan un toque de dulzor con la clásica nota salada de la grasa para lograr un equilibrio que los vuelve irresistibles.

A diferencia de los tradicionales salados que solemos preparar en casa, esta versión agridulce recuerda a los que se consiguen en las góndolas del supermercado y resulta ideal para disfrutar solos o acompañados con mermeladas, quesos o fiambres. Además, hacerlos en casa permite ajustar el nivel de dulzor, usar ingredientes simples y disfrutar de una receta casera, recién salida del horno.

La buena noticia es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con unos pocos pasos y un breve reposo de la masa, se logra una textura crujiente por fuera y un sabor equilibrado, muy similar al de las versiones comerciales.

Receta de bizcochitos de grasa agridulces (para 4 personas)

Ingredientes

250 g de harina 0000

100 g de grasa vacuna o manteca

50 g de azúcar

1 cucharadita de sal fina

½ cucharadita de polvo de hornear

75 cc de agua tibia

1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón

Preparación

En un bowl, mezclar la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear hasta integrar bien los ingredientes secos. Agregar la grasa o manteca a temperatura ambiente y desmenuzar con las manos hasta lograr una textura arenosa. Disolver el vinagre o el jugo de limón en el agua tibia e incorporarlo de a poco a la mezcla. Amasar suavemente hasta formar un bollo liso y homogéneo. Envolver la masa en film y llevarla a la heladera durante 30 minutos, para que tome cuerpo y sea más fácil de estirar. Precalentar el horno a 180 °C. Estirar la masa con un palo de amasar hasta un espesor de unos 5 mm y cortar los bizcochitos con un cortante o cuchillo. Disponerlos en una placa sin engrasar y pincharlos con un tenedor para evitar que se inflen. Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas dorados y bien crocantes.

Tip final: si querés un toque extra de sabor, podés espolvorear apenas azúcar por encima antes de hornear o pincelarlos con un poco de agua para que queden más brillantes.