Cómo hacer bizcochitos de grasa agridulces en casa

Los secretos y el paso a paso para preparar estos clásicos argentinos de forma sencilla y con una textura bien crocante.

7 Enero de 2026 14.20

Los bizcochitos de grasa son un infaltable en la mesa argentina. Acompañan el mate, el café o funcionan como un bocado rápido entre comidas gracias a su textura crocante y su sabor inconfundible. Dentro de este universo, los agridulces ocupan un lugar especial: combinan un toque de dulzor con la clásica nota salada de la grasa para lograr un equilibrio que los vuelve irresistibles.

A diferencia de los tradicionales salados que solemos preparar en casa, esta versión agridulce recuerda a los que se consiguen en las góndolas del supermercado y resulta ideal para disfrutar solos o acompañados con mermeladas, quesos o fiambres. Además, hacerlos en casa permite ajustar el nivel de dulzor, usar ingredientes simples y disfrutar de una receta casera, recién salida del horno.

La buena noticia es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con unos pocos pasos y un breve reposo de la masa, se logra una textura crujiente por fuera y un sabor equilibrado, muy similar al de las versiones comerciales.

Receta de bizcochitos de grasa agridulces (para 4 personas)

Ingredientes

  • 250 g de harina 0000
  • 100 g de grasa vacuna o manteca
  • 50 g de azúcar
  • 1 cucharadita de sal fina
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • 75 cc de agua tibia
  • 1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón

Preparación

  1. En un bowl, mezclar la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear hasta integrar bien los ingredientes secos.
  2. Agregar la grasa o manteca a temperatura ambiente y desmenuzar con las manos hasta lograr una textura arenosa.
  3. Disolver el vinagre o el jugo de limón en el agua tibia e incorporarlo de a poco a la mezcla. Amasar suavemente hasta formar un bollo liso y homogéneo.
  4. Envolver la masa en film y llevarla a la heladera durante 30 minutos, para que tome cuerpo y sea más fácil de estirar.
  5. Precalentar el horno a 180 °C. Estirar la masa con un palo de amasar hasta un espesor de unos 5 mm y cortar los bizcochitos con un cortante o cuchillo.
  6. Disponerlos en una placa sin engrasar y pincharlos con un tenedor para evitar que se inflen.
  7. Hornear durante 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas dorados y bien crocantes.

Tip final: si querés un toque extra de sabor, podés espolvorear apenas azúcar por encima antes de hornear o pincelarlos con un poco de agua para que queden más brillantes.

Bizcochitos Cocina Recetas

