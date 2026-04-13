Docentes Autoconvocados denuncian bloqueo del formulario contra la fusión de ministerios

La controversia por la fusión del Ministerio de Educación y de Trabajo sumó este lunes un nuevo capítulo de fuerte tensión. En un escenario donde ya se habían expresado en contra sectores de la oposición política, gremios docentes y distintas instancias del ámbito educativo, los Docentes Autoconvocados de Catamarca denunciaron el bloqueo del formulario digital que habían puesto en circulación para reunir firmas de rechazo a la medida.

La iniciativa había sido lanzada durante la mañana de este mismo lunes, antes del mediodía, con un objetivo concreto: sumar adhesiones docentes para elevar posteriormente una nota dirigida al gobernador Raúl Jalil, en la que se formalizaría la negativa a la unificación de las carteras.

La acción digital que duró solo minutos

El mecanismo impulsado por los docentes consistía en un link de acceso público a través del cual cada docente podía dejar asentada su firma. La herramienta fue pensada como una vía rápida para canalizar el rechazo en medio de una discusión que viene creciendo en intensidad.

Sin embargo, la acción tuvo una duración muy breve. A los pocos minutos de haber sido difundido, los propios docentes comenzaron a reportar que el formulario presentaba un error y había quedado bloqueado. Ese desperfecto inicial, que en un primer momento podía interpretarse como una falla técnica, fue luego resignificado por el propio colectivo docente.

La denuncia: "fue intencional"

Con el correr de las horas, Docentes Autoconvocados sostuvieron públicamente que el bloqueo del enlace habría sido intencional.

En el pronunciamiento difundido, expresaron: "Bloquearon el formulario digital que habíamos habilitado para la recolección de firmas en rechazo a la unificación de los Ministerios de Educación y Trabajo". A partir de esa interpretación, el colectivo definió lo sucedido como un hecho de fuerte gravedad institucional y política. Según señalaron, consideran que se trata de "un acto de censura que intenta limitar la libre expresión y organización".

La respuesta: de lo digital al espacio público

Lejos de desactivar la protesta, el bloqueo del formulario impulsó una nueva modalidad de acción directa. Desde el espacio señalaron que, "lejos de debilitarnos, estas acciones refuerzan nuestra decisión de continuar visibilizando nuestro reclamo y defendiendo la educación pública y las condiciones de trabajo docente".

Bajo esa premisa, resolvieron trasladar la campaña de adhesiones al plano presencial.

La nueva convocatoria fue confirmada para este mismo lunes a las 19 horas, en un punto neurálgico del centro capitalino:

Lugar: Peatonal Rivadavia

Peatonal Rivadavia Esquina: Mota Botello

Mota Botello Horario: 19 horas

19 horas Modalidad: recolección presencial de firmas

El cambio de estrategia buscó sostener el impulso inicial de la campaña, garantizando un canal alternativo para la participación de la comunidad educativa.

La convocatoria final

El cierre del comunicado sintetizó el tono político del reclamo. "Convocamos a toda la comunidad educativa a acercarse y acompañar este legítimo reclamo. Porque nuestras voces no se silencian", señalaron.

La frase no solo funciona como invitación a la actividad presencial, sino también como definición del momento que atraviesa el conflicto: un escenario donde la caída del canal digital derivó en una mayor exposición pública del rechazo.

Con la convocatoria ya lanzada para la tarde en la Peatonal Rivadavia y Mota Botello, los Docentes Autoconvocados de Catamarca transformaron el episodio del formulario bloqueado en una nueva instancia de movilización, manteniendo el eje del reclamo en la defensa de la educación pública y de las condiciones laborales docentes frente a la fusión de ministerios.